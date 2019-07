Granada CF Yangel y Rui Silva, ausentes en el entrenamiento matinal César Guisado El equipo mete una marcha más en la primera práctica matinal de todo el grupo sobre el césped CÉSAR GUISADO Miércoles, 31 julio 2019, 10:29

El Granada tomó contacto en Marbella con el amistoso ante el Almería, en la tarde del lunes y la mañana del martes fue para recuperación de los jugadores que más minutos acumulaban, por lo que sólo ocho hombres saltaron al césped. Así, la de hoy ha sido la primera de las sesiones realizadas con todo el grupo disponible y en horario de mañana, con una intensidad muy alta, además. La práctica la ha dirigido Diego Martínez, pero con todo su equipo técnico muy encima del grupo, no dejando que nadie se despistara.

Después de veinte minutos de charla en el vestuario, el equipo saltó al césped para colocarse petos azules y amarillos y, con los que quedaban de rojo, disputar rondos con el rival muy pegado tras el pase. Después de los primeros treinta minutos, el técnico dispuso un partido con dimensiones del campo reducidas, en el que jugaron de un lado Aarón, Nico, Germán, Bernardo, Víctor Díaz, Azeez, Butzke, Fede Vico, Rodri, Ramos y el técnico Lucena. En el otro bando, Unai, Neva, Neyder, Duarte, Quini, Eteki, Puertas, Machís, Vadillo, Montoro y Soldado. Aunque conforme avanzaba el ejercicio, el entrenador varió la disposición de sus jugadores.

En la sesión no estuvieron Yangel Herrera ni Rui Silva, quienes no han entrenado después del partido ante el Almería, aunque no se conoce el alcance de sus posibles dolencias ya que el club no facilita el parte médico de sus jugadores a los medios de comunicación.