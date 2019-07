Yangel Herrera: «La operación no ha sido nada fácil» PEPE MARÍN El centrocampista venezolano ha confesado que sabía que vendría al Granada desde «hace una semana» | Fran Sánchez ha admitido que la negociación por Darwin Machís está «bastante avanzada» CHEMA RUIZ ESPAÑA Viernes, 26 julio 2019, 19:41

A pesar de que su fichaje se mantuvo en suspenso durante varios días, Yangel Herrera se ha convertido hoy en nuevo jugador del Granada, ha entrenado y, con la misma premura con la que fue presentado Yan Eteki, ha lucido ya su nuevo escudo. El centrocampista venezolano ha pronunciado sus primeras palabras como rojiblanco en un acto en el que ha conocido a su nueva hinchada y durante el que ha confesado que «hace una semana ya podía decir que estaba seguro de que iba a venir a jugar aquí».

«La operación no ha sido nada fácil», ha matizado el vinotinto, que, no obstante, ha relatado que «se ha estado peleando, trabajando» para que pudiera incorporarse al club. Por ello, ha asegurado estar «bastante contento» de que su fichaje sea oficial. «Vengo de un equipo recién descendido», ha recordado Herrera, que a pesar de su corta edad ya tiene muy claro que «hay que ir paso a paso, partido a partido», pues «el primer año en Primera división es muy duro».

El centrocampista ha subrayado que quiere sumar sus «ganas de seguir creciendo» a una plantilla a la que ha definido como «un excelente grupo», después de haber trabajado ya con sus compañeros. Con ellos encontrará competencia, aunque por el momento no está preocupado por ello. «Solo llevo un entreno con el Granada, ya iré viendo cómo se da la posibilidad de jugar», ha explicado, aunque ha apostillado que viene dispuesto a «ganarme un puesto y a seguir luchando». «Quiero ayudar a crecer a mis compañeros», ha apuntado.

Cuestionado sobre la razón que le hizo decantarse por la opción nazarí, Yangel Herrera ha resaltado que «Granada presentó un proyecto muy importante». «Fran hizo un buen rabajo», ha añadido, para finalizar asegurando que «el empeño que pusieron por ficharme no lo puso ningún otro equipo». «El esfuerzo que hicieron me hizo sentir que me valoraban», insistió posteriormente.

«Un centrocampista mixto»

El nuevo jugador del Granada estuvo acompañado, como viene siendo habitual, por Pepe Macanás, Antonio Fernández Monterrubio y Fran Sánchez. Este último, tras agradecer a la última incorporación nazarí y a sus agentes el esfuerzo que hicieron por venir, explicó que Yangel Herrera es «un futbolista con unas características que buscábamos desde el principio del mercado». «Es un mediocentro mixto que puede jugar tanto de '6' como de '8'», ha especificado, para terminar afirmando que se trata de un jugador «muy completo».

Cuestionado sobre el estado de la negociación por Darwin Machís, Sánchez ha admitido que el interés por el extremo «es un secreto a voces». «La operación está bastante avanzada, deseamos que se pueda cerrar lo antes posible», ha explicado, para agregar finalmente que «estamos intentando solucionar unos flecos para que pueda estar cuanto antes».