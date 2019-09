Granada CF Yangel Herrera: «Cuantos más minutos juegue, mejor me sentiré dentro del campo» Yangel Herrera se prepara para recibir un balón mientras es observado por dos rivales. / /FERMÍN RODRÍGUEZ El mediocampista del Granada afirma que si los aficionados rojiblancos disfrutan en la grada con el buen inicio del equipo «nosotros disfrutamos más» ANTONIO NAVARRO GRANADA Sábado, 28 septiembre 2019, 22:01

El centrocampista venezolano Yangel Herrera declaró a la conclusión del Granada-Leganés que se siente «contento por los tres puntos y orgulloso de esta familia, de que demos todo lo que tenemos en el campo. Ante el Leganés hemos vuelto a pisar fuerte en casa, nos hemos llevado los tres puntos y ese es el camino».

Cuestionado sobre el buen rendimiento que ha ofrecido a pesar de haber participado en los tres partidos que el Granada ha disputado esta semana, Herrera respondió que «soy bastante jóven y cuantos más minutos juegue mejor me sentiré dentro del campo. Necesitaba sumar minutos, estoy rodeado de grandes jugadores que me hacen todo más fácil y no tengo palabras para agradecerle a la gente que vino hoy a apoyarnos el aliento que nos han dado. En lo personal la receta es trabajo, trabajo y trabajo y teniendo continuidad podré ir mejorando más».

En cuanto al apoyo de la afición Yangel ha apuntado que «si ellos disfrutan, nosotros disfrutamos más porque sentir ese aliento dentro del campo no se puede explicar lo que significa. Nos dan esa gasolina extra para luchar por cada balón y nosotros estamos contentos por poder retribuirles con tres puntos más aquí en casa».

Por último, a la hora de hablar sobre el próximo partido ante el Real Madrid el futbolista de la 'vinotinto' no quiso perder la humildad que caracteriza al equipo rojiblanco y se limitó a recordar que la plantilla debe continuar yendo «partido a partido. Ya demostramos ante el Barcelona que le podemos crear problemas a los grandes. Somos un equipo competitivo y ante el Real Madrid, como ante los demás rivales, hay que ir paso a paso».