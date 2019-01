Granada Femenino Vuelta a la normalidad a base de goles ALFREDO AGUILAR El Granada supera sin problemas al Pozoalbense pero se mantiene segundo tras el triunfo del Santa Teresa OLEA GRANADA Domingo, 20 enero 2019, 19:28

La jornada pasada el Granada Femenino no pudo con el Santa Teresa y se dejó el liderato en Badajoz. En su retorno al Estadio de la Juventud volvió también a encontrarse con la victoria, y con la goleada, ya que se impuso por un contundente 7-0 ante el Pozoalbense en una mañana de domingo fría y lluviosa. Esta clara victoria no les sirve a las rojiblancas para recuperar su puesto en lo más alto de la tabla, ya que el nuevo líder, el Santa, también consiguió imponerse ante un difícil rival, el Sporting de Huelva B (0-2).

El Granada empezó su partido asustando y empujando desde el mismo inicio. El primer susto lo dio Aurora en el minuto 4, cuando lanzó un cabezazo que consiguió salvar la defensa desde debajo de los palos. Las rojiblancas siguieron apretando y sólo unos minutos después, en el minuto 11, llegó el primer tanto, obra de Elo, que pegó desde fuera del área con un potente derechazo imposible para la cancerbera visitante. El gol no amilanó a las visitantes, que no se encerraron y fueron en busca del empate. De hecho estuvieron a punto de lograrlo si no hubiera sido por una muy buena intervención de María Valenzuela, la portero rojiblanca, que el domingo asumía la titularidad pese a haber llegado a penas 24 horas antes a Granada tras su estancia con la selección sub 17 en el Trofeo Atlántico que ganó.

Ojeda vio cómo se le anulaba un gol por fuera de juego. Tanto Elo como Lauri como la propia Ojeda podrían haber hecho el segundo, aunque finalmente se irían al descanso con el uno a cero.

Las visitantes habían resistido muy bien en la primera parte, pero el cansancio hizo mella en ellas. En el minuto 50 llegó el segundo, obra de Lauri culminando una gran jugada de Oviedo. Poco después Ojeda anotó el tercero desde fuera del área. Las cordobesas, a partir de aquí, bajaron mucho su ritmo. El cuarto lo haría Lauri, a balón parado. El quinto Yurena, que acababa de salir. Adriana Cuadros logró el sexto y Yurena, la más efectiva de su equipo teniendo en cuenta los minutos disputados, cerró la cuenta.

Al final del partido se produjo la despedida de Yael Oviedo, la delantera argentina del Granada que, tras dos temporadas y media, se marcha como refuerzo invernal al Rayo Vallecano, equipo de la Liga Iberdrola.

La próxima semana las rojiblancas viajarán hasta Plasencia para enfrentarse al Peña de El Valle, equipo colista del grupo.