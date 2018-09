Granada B Visita a un Jumilla que ha iniciado el curso con buen pie El Recreativo de Granada se empleará a fondo en su vuelta a tierras murcianas. / F. J. MOYA El Recreativo Granada buscará su segundo triunfo de la temporada tras caer en casa la pasada jornada ante el UCAM Murcia ANTONIO NAVARRO Granada Domingo, 9 septiembre 2018, 01:23

El Recreativo afronta su segunda salida del curso con la intención de corregir errores y mejorar el resultado obtenido la pasada semana ante el UCAM Murcia, que se llevó los tres puntos de la Ciudad Deportiva gracias a un buen gol de Migue García que supo defender con acierto en los minutos finales.

El rival que los granadinos tendrán enfrente, el Jumilla, volverá a ser un equipo murciano, que además ha empezado bastante bien la competición. Aunque el objetivo de los pupilos de Leonel Pontes vuelve a ser la permanencia en la categoría, el inicio de liga resulta llamativo pues en las dos jornadas que se llevan disputadas vencieron en casa al Talavera (1-0) y empataron a domicilio ante la Balompédica Linense (1-1).

Su técnico es exigente y considera que la primera parte de su equipo en el encuentro ante el equipo gaditano fue bastante mejorable y además opina que el filial granadino »es probablemente el rival más fuerte que nos vamos a encontrar» porque «tiene una banda izquierda muy fuerte, con dos jugadores que se diferencian de los demás y hay que estar muy atentos para ganar el partido».

En el once del filial rojiblanco puede aparecer por primera vez el guardameta Lejárraga, que estará a disposición de Pedro Morilla si el técnico del primer equipo, Diego Martínez, cuenta con Aarón una vez que el guardameta valenciano ya ha superado la lesión que le había impedido ser convocado en las tres jornadas anteriores de LaLiga 1|2|3.

No estarán disponibles por lesión en el equipo granadino ni el guardameta Esteve ni tes de sus cuatro delanteros: Caio Emerson, Rubén y el joven Dani Moreno. Tampoco se espera la presencia de Juancho, que puede actuar como delantero y como extremo, pero que en este comienzo liguero está teniendo protagonismo en las convocatorias del primer equipo tras su buen papel en el filial durante la pasada campaña. En el Jumilla no podrán jugar ni el defensa Edu Luna ni los mediocampistas Mikel y Gregori.

El técnico del filial granadino, Pedro Morilla, ha declarado en la previa del choque que sus jugadores buscarán «ser un equipo que compita, que lo ponga difícil a los rivales. En el último partido estuvimos más cerca de empatar o de ganar que de perder». Acerca del Jumilla comenta que es «un equipo difícil, rocoso, que en su campo nos lo va a poner muy complicado. Los chavales han trabajado durante la semana con la mente puesta en cómo conseguir que el partido se vuelque de nuestro lado». Morilla concede gran importancia a que el conjunto murciano «ha incorporado futbolistas con nivel, que han jugado en categorías superiores como Carlos y Óscar Rico» pero espera pelear por los tres puntos si sus jugadores «ponen las individualidades a favor del equipo para conseguir algo positivo».