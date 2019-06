Granada CF Una victoria en cuatro partidos en los que el equipo no perdió Momento en el que Germán despeja a Rey Manaj en la cara al ir a despejar. / /PEPE MARÍN El Granada venció en enero al Elche y empató ante Albacete, Cádiz y Extremadura ANTONIO NAVARRO GRANADA Martes, 18 junio 2019, 01:37

El 2019 empezó fuerte para el Granada. El primer partido del año lo disputó en el Nuevo Los Cármenes defendiendo su liderato ante el que por entonces era el segundo clasificado: el Albacete Balompié.

El parón navideño no influyó a los futbolistas de Diego Martínez, que cuajaron un gran partido ante uno de los equipos revelación de la temporada. Adrián Ramos, con permiso del club para volver más tarde de sus vacaciones, perdió su sitio en el once en beneficio de Rodri y el resto de la alineación fue a grandes rasgos la que el técnico rojiblanco ha solido usar durante la mayor parte de la temporada: Rui Silva en puerta; Víctor Díaz, Germán, Martínez y Quini atrás; San Emeterio y Montoro en la media; Vadillo, Pozo y Fede Vico como mediapuntas y el citado Rodri como delantero titular.

En la primera mitad, un desafortunado lance del juego entre Germán y Rey Manaj terminó con el delantero albanés en el hospital. El ex del Granada tuvo que marcharse de Los Cármenes con el mal sabor de boca de no poder terminar el partido, pero al menos se llevó el aplauso y los buenos deseos de la que era su antigua afición. En esa primera mitad el Granada puso el fútbol pero no los goles así que después de que el conjunto castellano-manchego se adelantarse en el marcador con un gol de Bela (m. 63) el uno a uno final no se vio con malos ojos por parte de la parroquia granadinista. El tanto del empate lo firmó Fede Vico en los instantes finales, por lo que el Granada siguió conservando el liderato y el Albacete el segundo puesto.

El equipo rojiblanco cerró la primera vuelta con una visita al siempre difícil Ramón de Carranza. El derbi ante el Cádiz se pareció más a una partida de ajedrez que a un duelo futbolístico. Ambos equipos estuvieron espesos con el balón, intentaron aprovechar el error del contrario pero como ninguna de las dos defensas se complicó la vida el resultado final (0-0) no le extrañó a nadie. Era un buen punto para el Granada, aunque también era su tercer empate consecutivo tras haber igualado ante Tenerife y Albacete.

En la previa del primer encuentro de la segunda vuelta, disputado en Los Cármenes ante el Elche, se lesionó Germán Sánchez y el recién incorporado Bernardo –al que el Granada contrató en el mercado de invierno procedente del Lugo– tuvo que vestirse de corto para reemplazarlo. Lo cierto es que el zaguero cordobés no lo tuvo nada fácil para frenar al guineano Sory Kaba, pero al final el equipo granadino logró salir victorioso de aquella cita (2-1) gracias a un doblete de Montoro en la primera mitad. El gol ilicitano, firmado por Xavi Torres en el 71, hizo sufrir a los rojiblancos hasta el final.

El mes se dio por concluido con un Granada-Extremadura en el que los locales se vieron influidos por una temprana expulsión, en el minuto 37, de Fede San Emeterio. El cántabro vio la roja directa por golpear con el brazo a un rival a la salida de un córner y el Granada no fue capaz de superar con diez a un rival que se atrincheró en su área y que en todo momento dio por bueno el empate a cero final.

EL PARTIDO DE ORO