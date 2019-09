Granada CF Víctor Díaz: «El punto es muy positivo» /LOF El lateral del Granada le ve el lado bueno al empate en Valladolid porque en Primera «cualquier punto es la hostia» ANTONIO NAVARRO Martes, 24 septiembre 2019, 22:45

Víctor Díaz reconoció a la conclusión del Valladolid-Granada que «no hemos empezado bien el partido. No nos hemos adaptado bien al campo porque resbálabamos mucho pero el equipo una vez que ha encajado el gol ya se ha antepuesto a eso. Cuando hemos encajado el 1-0 hemos demostrado tener personalidad, recuperar más balón, hacerles daño y la verdad es que este punto es muy positivo porque cualquier punto es la hostia y eso me hace sentir contento».

Respecto a las imprecisiones del Granada en los primeros instantes el defensor apuntó que «al principio cada vez que apretabas un poco para salir te resbalabas y solo toca aprender de esto. Cada partido es una enseñanza».

Por otro lado, también comentó que «el equipo tiene una identidad propia que hemos creado desde el año pasado. Nos adaptamos a cada partido, como dice el míster, y en los seis partidos que llevamos hemos logrado adaptarnos a cada uno de ellos. Es un punto positivo en una semana muy complicada porque hemos tenido muchos partidos y ahora toca preparar el del Leganés».

Finalmente, cuando fue cuestionado sobre su esfuerzo ya que en teoría deberá jugar los tres partidos de esta semana por estar Quini (su sustituto natural) lesionado, Víctor Díaz respondió que «siempre me he considerado fuerte y siempre le doy la opción al míster de que pueda ponerme a jugar. Si estoy bien y tengo que jugar 80 partidos no habrá problema. Además, el partido del sábado es especial porque el Leganés es un equipo que ha sido importante para mí y al que le tengo cariño. Me ayudó a llegar a la Primera división pero eso quedó atrás, aquí (en Granada) soy más feliz que en ningún sitio y está claro que si tengo ganas de ganarle a alguien es al Leganés».