Segunda Víctor Díaz y Pozo entran en el mejor once de la jornada pasada Fede San Emeterio, Pozo y Víctor Díaz celebra el gol de este último. / LaLiga Fueron clave en la victoria, con un gol del lateral y la importante asistencia del joven extremo FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Viernes, 12 octubre 2018, 13:47

Buenas noticias para los jugadores rojiblancos, que vuelven a verse representados en el mejor once de la jornada tras dos semanas de ausencia. En este caso, y tras la victoria en Reus, el plantel que dirige Diego Martínez ha sido doblemente premiado. Por un lado, Víctor Díaz, que abrió el marcador con un latigazo, ha sido incluido entre los cuatro mejores defensas de la jornada pasada.

Por el otro, 'El Giraldillo' Pozo, que estrenó titularidad colándose entre los once mejores jugadores de todos los encuentros que se dirimieron el pasado fin de semana. El joven canterano sevillista sorprendió con su dinamismo y su incombustible encuentro, dando el pase a Puertas para que este hiciera el 1-2 definitivo.

Precisamente, el del almeriense es uno de los casos más extraños de estas primeras jornadas con respecto al mejor once de La Liga 1|2|3. La plataforma oficial de La Liga lo ha puesto en la terna de candidatos al MVP de la pasada jornada por su partido y gol ante el Reus, sin embargo no entra en el mejor once.

Presencia bermellona

El equipo que visitará Los Cármenes este domingo también ha sido doblemente premiado por su goleada al tenerife (4-1) y su gran estado de forma. El exrojiblanco Salva Ruiz y Aridai Cabrera son los dos jugadores bermellones que forman parte del quimérico once .