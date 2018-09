Granada CF Víctor Díaz: «Cuando mejor estábamos hemos recibido el primer gol» LOF El lateral del Granada cree que en la primera parte a su equipo le faltó «esa personalidad de anteriores partidos» A. NAVARRO GRANADA Martes, 25 septiembre 2018, 00:07

Víctor Díaz señaló a la finalización del Dépor-Granada que la imagen ofrecida por su equipo en la segunda parte «es la línea a seguir. En la primera parte nos ha costado bastante, no hemos tenido esa personalidad de anteriores partidos pero en la segunda mitad sí y eso es lo que tenemos que aprender. Aún no habíamos perdido, nosotros sabíamos que el Dépor podía ganar y solo tenemos que coger esa personalidad y confianza para que lo sucedido hoy no nos vuelva a pasar».

Al lateral diestro del equipo granadino le da «rabia» que «sea un resbalón o una jugada en la que (su compañero Álex Martínez) no ha podido ver bien el balón» la que haya terminado costando el 1-0. «Antes no habíamos estado bien con balón, nos costaba salir en la primera parte principalmente y cuando mejor estábamos hemos recibido ese primer gol, aunque al final del partido hemos hecho el 2-1 y hemos acabado en su área. Eso demuestra que el equipo quiere», añadió.

Por último, manifestó que si el equipo rojiblanco se ha mostrado bastante timorato en la primera parte del encuentro «no creo que haya sido por tenerle demasiado respeto al rival. El equipo ha sido solidario hasta el final, tenemos que aprender de estas cosas y ahora nos toca jugar otro partido en casa y ya tenemos ganas de jugarlo para borrar este de nuestra mente».