Deportivo-Granada Vicente Gómez: «El Granada es un claro candidato al ascenso» El centrocampista en el último partido del Dépor. / La Liga El mediocentro habló ante los medios sobre el conjunto de Diego Martínez GRANADA Jueves, 20 septiembre 2018, 13:40

El mediocentro deportivista Vicente Gómez ha comparecido ante los medios con motivo del próximo partido liguero que enfrentará a los gallegos al Granada. El '8' blanquiazul es una de las apuestas de la dirección técnica esta temporada y acepta con naturalidad el pesimismo reinante en La Coruña por los últimos resultados. «La gente se mueve de semana en semana y las sensaciones no fueron buenas. Pero sólo hemos jugado una jornada en casa y hay muchos cambios en el equipo. En ese contexto ha sido un arranque normal», comentó. Además, confesó que siempre que jugó en Riazor como rival vio a la gente apoyar al equipo local. «Mi sensación es que la gente aquí es fiel. He venido con Las Palmas, hemos ganado con claridad y nunca vi a la afición en contra del Dépor».

En el entorno deportivista está siendo criticado el rombo con el que parten en el mediocentro los de Natxo González, aunque el esquema no es el problema según Vicente Gómez. «Veo bien el rombo y estoy cómodo. El problema es que no estamos generando las ocasiones que deberíamos, pero no hay que volverse loco. Es más de saber cómo expresarnos en el cmapo y tomar las decisiones. Faltan muchos automatismos, pero es que somos muchos nuevos. En todos los partidos tenemos minutos buenos», aseveró el centrocampista.

Sobre el rival del lunes, el Granada, el exjugador de Las Palmas fue rotundo. «Es un claro aspirante al ascenso, aunque este año hay demasiados equipos que aspiran a las dos plazas directas. Han empezado bien y se han desquitado de la irregular temporada pasada. Arriba tienen gente en un buen momento y han fichado bien», comentó sobre los de Diego Martínez. Elogios que deben quedar en un segundo plano según el futbolista pues acabó diciendo «sólo tenemos que fijarnos más en nosotros mismos».