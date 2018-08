Granada CF Varas y Joselu, de nuevo sin jugar El Granada reclamó dos penaltis, por derribos a Ramos (arriba) y Juancho. / PASU MÉNDEZ El técnico rojiblanco, Diego Martínez, señala que si «lo más normal es que estos jugadores puedan salir» tiene que darle minutos «a los que seguro que sí van a estar en la plantilla» ANTONIO NAVARRO GRANADA Lunes, 6 agosto 2018, 01:22

El Elche-Granada de ayer se convirtió en el quinto partido consecutivo de esta pretemporada en el que el guardameta Javi Varas no actúa para defender los intereses del Granada y en el segundo en el que tampoco juega por decisión técnica el delantero Joselu Moreno, que pese a contar para el club rojiblanco tiene ofertas que lo pueden hacer cambiar de aires en los próximos días y, por tanto, se está intentando evitar que se lesione a la par que se le están dando minutos a futbolistas con los que el club rojiblanco sí que cuenta al cien por cien. De hecho, en lo que respecta a Varas, el Granada ha cambiado de guardameta en los últimos instantes del duelo y el que ha jugado ha sido el que ahora sería el 'cuarto' portero del equipo: Lejárraga, que pertenece al Recreativo Granada.

El propio entrenador del equipo rojiblanco, Diego Martínez, reconoció a la conclusión del duelo ante el conjunto ilicitano que tanto Varas como Joselu «están una situación personal diferente» a la de sus compañeros debido a «su posible salida». Por el momento, Varas parece encaminado a fichar por el Extremadura y Joselu por el Oviedo, pero el mercado de fichajes siempre depara sorpresas y no se pueden dar por hechas operaciones que aún no están del todo cerradas. No obstante, Martínez no niega que en estos momentos tiene que pensar en los intereses del equipo de cara a la primera jornada de liga (que se disputará el día 18 de agosto) y es por ello que apunta que «nosotros -el cuerpo técnico del Granada- tenemos que hacer una previsión de los jugadores que sabemos seguro que van a estar y como LaLiga empieza en dos semanas tomamos decisiones pensando en lo mejor para el equipo. Para mí Varas y Joselu son uno más del grupo. Su comportamiento está siendo bueno y, por lo tanto, el hecho de que no hayan jugado se debe a que si a día de hoy lo más normal es que puedan salir hay que darle minutos y peso de competición a aquellos jugadores que sabemos seguro que van a estar en la plantilla», recalcó.

El preparador rojiblanco tiene claro que «el tiempo que queda para empezar la competición cada vez es menor» y por tanto no puede dejar demasiados detalles al azar, recordando a su vez que «estamos siendo muy transparentes y muy claros desde el club, tanto yo como la dirección deportiva. Ahora estamos buscando salida a unos jugadores que tienen que salir y evidentemente las incorporaciones que puedan llegar tendrán mucha relación con las salidas. Tenemos claros los perfiles y los nombres y dentro de nuestra situación económica, que es un factor muy determinante este año, vamos a intentar traer a jugadores que solucionen nuestras necesidades y que encajen en nuestro perfil y en nuestra situación económica, que es algo que nos está influyendo mucho esta pretemporada».

Saunier y Baena

Ante el Elche tampoco jugaron otros dos futbolistas que están en la rampa de salida desde hace varias semanas: el defensa Matthieu Saunier y el centrocampista Raúl Baena. No obstante, su falta de participación en este amistoso no se debe exactamente a una decisión técnica porque el central francés vuelve a tener molestias en el isquiotibial y a Baena se le está atendiendo desde hace varios días de una dolencia en el soleo, por lo que tampoco están entrenando con normalidad.