Bernardo Cruz «Vamos a ir día a día, luchando todos conseguiremos cosas bonitas» Granada CF El último refuerzo de los rojiblancos conoció este jueves a sus nuevos compañeros FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Jueves, 10 enero 2019, 18:15

Bernardo Cruz se convirtió ayer, a todos los efectos, en jugador del Granada y viajó, tras despedirse de sus compañeros, a la ciudad de la Alhambra para conocer las instalaciones y realizarse el pertinente reconocimiento médico. Tras este, el defensa tuvo unas palabras para su nuevo club en unas declaraciones al propio Granada.

- LLEGADA: «Estoy feliz por la oportunidad que se me presente y agradecido a la dirección técnica, al entrenador y al club por su confianza. Estoy dispuesto a sumar».

- VESTUARIO: «Esta mañana los he conocido y a muchos lo hacía de etapas en otros equipos. Con otros he jugado en estas cuatro temporadas en Segunda y, aunque han sido rivales, haces relación con ellos. Me han acogido muy bien y espero estar pronto en la dinámica de grupo».

- A LA AFICIÓN: «Que nos sigan animando como hasta ahora. Segunda es una liga larga y dura, pero vamos a ir día a día y luchando todos vamos a conseguir cosas bonitas».