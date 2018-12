Real Oviedo «Vamos a un campo que es muy difícil» Carlos Hernández es una de las mejores noticias para Anquela, que lo recupera tras dos lesiones graves FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Miércoles, 12 diciembre 2018, 22:30

Carlos Hernández está ante una de sus semanas más felices, tras recuperarse por segunda vez de una grave lesión de la que recayó el curso pasado. El jugador está a disposición del míster para la visita a un campo que considera de los más difíciles. «Es un equipo que lo está haciendo bien y la clasificación lo demuestra. Está encajando poco y, a pesar de no tener muchas ocasiones, está sacando los partidos», comentó sobre el Granada. El secreto para sacar un buen resultado de Los Cármenes está en «seguir mejorando lo de no encajar goles que es muy importante en Segunda», explicó Carlos Hernández, que advirtió que el equipo no está jugando mal aunque debe mejorar.