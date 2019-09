FC Barcelona Valverde: «El Granada me preocupa como buen equipo que es» Valverde durante su comparecencia. / FC Barcelona El técnico culé analizó el partido en Granada y confirmó que Messi tendrá minutos durante el choque en Los Cármenes FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Viernes, 20 septiembre 2019, 18:35

Ernesto Valverde habló ante los medios para analizar un partido que considera poco menos que una trampa. Los malos resultados fuera de casa que ha acumulado el Barcelona en el inicio de campaña obligan a los azulgranas a conquistar Los Cármenes, feudo de un equipo que llega, en opinión del 'Txingurri' con incercia positiva desde el ascenso.

- PARTIDO EN GRANADA: «Es difícil y vamos obligado porque en las otras dos salidas no hemos ganado. Queremos ganar, sabiendo la dificultad que tiene».

- ¿QUÉ PASA FUERA DE CASA?: «No estamos consiguiendo buenos resultados, nos está costando. En Pamplona le dimos la vuelta pero no fuimos capaces de ganar. Lo que nos sale bien en casa, no está saliendo tan bien fuera. Queremos cambiar la dinámica, tenemos la oportunidad y ojalá sea ya. En este tipo de campos es donde no puedes fallar y te estás jugando el campeonato. No estamos haciendo efectiva nuestra posesión en los partidos, tenemos el balón pero no tantas llegadas como el contrario. Hay un momento del juego en el que debemos ser más verticales y contundentes. Hay que ser más decisivos ante portería».

- GRANADA: «Hay que poner en valor su gran arranque de temporada. Me preocupa como buen equipo que es. Está trabajado, no quiere dejarte jugar y quieren ellos la iniciativa. En estrategia planean siempre hacer algo que no esperas. Están con el entusiasmo de venir de Segunda y les salen bien las cosas. Ha sacado grandes resultados fuera de casa y el partido en casa ante el Sevilla fue muy igualado. Están con chispa. Para nosotros es un problema. Cuando ascienden los equipos piensas que la temporada les puede ser dura a largo plazo, pero en el comienzo si cogen una ola buena son peligrosísimos. Al Granada lo cogemos en un momento de ellos inmejorable».

- ANSU FATI: «Esperemos a que le convoquen. Es verdad que ha completado el trámite de la nacionalización. Sería un contratiempo perderlo por el Mundial, si hubiese sido en estos partidos con bajas en la delantera, hubiese sido un contratiempo mayor. Perderíamos a un jugador que nos está dando cosas».

- DEMBELE: «No ha entrenado con el grupo, esperamos que hoy ya lo haga con el equipo y esperamos que se involucre, que intente ser titular y no deje que le quiten el puesto,... Lo que pedimos a todos. Ya veremos si Ansu le ha quitado el puesto, de momento no han coincidido en ningún entrenamiento. Desde luego que hay competencia en el equipo y la seguirá viendo».

- MESSI: «Le vi bien en Dortmund dentro de la dificultad del partido, de no hacer pretemporada y no tener físico para estar al nivel de un partido tan fuerte. Ahora esperamos que con la suma de minutos nos dé muchas cosas y coja el punto de forma óptimo. Esperamos que mañana vuelva a jugar».

- BAJA DE ALBA: «Jordi estaba haciendo un buen arranque, pero contamos con Junior. Tenía que habiturse al grupo y mañana es una buena oportunidad para él».

- ROTACIONES: «Es posible que haya algún cambio en el centro del campo, independientemente de que jugara Messi o no. Vienen partidos muy seguidos y hay que tenerlo en cuenta».