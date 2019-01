Mercado Valladolid y Levante no se aclaran aún sobre la salida de Ivi Ivi golpea el balón durante un entrenamiento. / ALBERTO MINGUEZA El concurso de Martínez y Germán no peligra de cara al partido con el Elche, para el que Diego podría hacer una lista de convocados sin jugadores con ficha del filial RAFAEL LAMELAS GRANADA Miércoles, 16 enero 2019, 00:46

Ivi siguen sin poder aclarar su futuro. El Granada se mantiene a la espera tanto en su caso como con otros posibles futbolistas que podrían interesar en la recta final del mercado. El extremo tiene que solucionar su situación antes de elegir destino porque el Valladolid quiere romper su cesión pero el Levante, propietario de sus derechos, se aferra al contrato actual y objeta que sean los pucelanos los que presten al jugador a otro equipo asumiendo parte del salario.

Por otra parte, el concurso de los lesionados Martínez y Germán Sánchez no parece peligrar. El sevillano entrenó ayer aparte del grupo y luego lo hizo en el gimnasio, lugar del que no salió el gaditano. El hecho de que la cita con el Elche sea el lunes resta trascendencia al alcance de sus molestias. Adri Castellano también mejora y el restablecimiento de todos, más los nuevos fichajes, puede propiciar que en la siguiente convocatoria no sea necesaria la presencia de futbolistas del filial. Carlos Neva y sobre todo Juancho han formado parte de las últimas listas. Con Bernardo Cruz y Dani Ojeda quizás Diego prefiera barajar con los que tienen licencia del primer equipo y permitir que el filial, que lleva cuatro derrotas seguidas, se 'refuerce'.