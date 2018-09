La Crónica Vadillo y Ramos conducen al Granada al primer triunfo de la temporada ALFREDO AGUILAR Los goles de ambos, que cuajaron una muy buena actuación, permiten a los rojiblancos plantarse con cinco puntos en tres partidos ANTONIO NAVARRO GRANADA Domingo, 2 septiembre 2018, 23:16

Convencimiento. Lo mejor que le ha aportado Diego Martínez a 'su' Granada es el convencimiento de que con orden y trabajo se pueden alcanzar las metas deseadas. Los rojiblancos sumaron la primera victoria de la temporada en un duelo en que fueron mejores que un Atlético Osasuna que a pesar de haber tenido menos problemas económicos en el último mercado de fichajes aún no sabe lo que es ganar en tres jornadas. Una vez más, y van miles, el dinero no es el factor más importante en la Segunda División española.

Empezaron los granadinos como un cohete que despega a gran velocidad hacia otro planeta. La sociedad Álvaro Vadillo-Adrián Ramos no tardó más que seis minutos en empezar a carburar. El primero vio al segundo bien posicionado en el área, le puso el balón en los pies y Ramos definió con calidad en el uno contra uno ante Rubén. El gol fue un peso que el atacante colombiano se quitó de encima y cerca estuvo de estuvo de marcar el segundo con un disparo desde la frontal, también a pase de Vadillo, que se marchó rozando el travesaño (m.10) y con un remate en plancha tras un centro de Álex Martínez, que acabó marchándose fuera (m.13).

El Osasuna intentó ir desperezandose poco a poco, pero el mejor Granada de lo que llevamos de temporada no quiso repetir los errores cometidos ante el Lugo y siguió controlando el juego, presionando arriba y llegando con peligro al área rival. Vadillo rondó el 2-0 con un lanzamiento desde la fromtal del área que Rubén despejó a corner con dificultades y Juan Villar, la única luz en ataque del conjunto osasunista, buscó la igualada con un remate que se fue alto por poco (m.32) y con una jugada personal en la que se quedó con poco angulo tras regatear a Rui Silva y acabó rematando fuera (m.36).

2 Granada Rui Silva; Quini, Víctor Díaz, Germán, Álex Martínez; Alberto Martín (San Emeterio, m.57), Montoro, Antonio Puertas, Álvaro Vadillo (Nico Aguirre, m.79), Fede Vico (Pozo, m.52) y Adrián Ramos. 0 Osasuna Rubén Martínez; Nacho Vidal, Unai García, Oier, Clerc; Imanol García (Lillo, m.70), Iñigo Pérez, Juan Villar, Roberto Torres (Brandon, m.57); Rubén García; y Xisco (David, m.77). Goles 1-0, m.6: Adrián Ramos; 2-0, m.60: Vadillo (de penalti). Árbitro Trujillo Suárez (colegio canario). Amonestó a los locales Pozo y Víctor Díaz así como al visitante Oier. Incidencias Partido de Liga disputado en el estadio Nuevo Los Cármenes ante 8713 espectadores (cifra oficial).

En la reanudación el conjunto rojillo estuvo más ordenado y Pozo debutó con todas las ganas del mundo, lo que le costó una tarjeta por una falta que le hizo a un rival apenas treinta segundos después de entrar al campo. Estaba el encuentro en una fase de a ver quién tomaba los mandos del mismo cuando nuevamente apareció Álvaro Vadillo para alterar los acontecimientos. El gaditano fue derribado dentro del área, el árbitro señaló el punto de penalti y el 'siete' rojiblanco no se lo pensó: lanzamiento fuerte y alto para subir el 2-0 al marcador.

El Osasuna no quiso bajar los brazos, pero el Granada manejó bien los tiempos del partido y Diego Martínez oxigenó la medular con la entrada de Fede San Emeterio y Nico Aguirre. Si el rival no se acercaba al área, el resultado no podía correr peligro. En los últimos minutos los porteros de cada equipo salvaron un gol, por lo que el marcador ya no se movió: Rubén despejó a córner un disparo de Quini con mucha intención y Rui Silva hizo lo propio tras un buen chut de Rubén García. Finalmente, tres puntos más para un Granada serio, que confía en sus posibilidades y que convence a su afición, que respondió bien a la llamada de los suyos a pesar del calor y de los problemas para dar bajas y conseguir altas en las últimas horas del mercado.