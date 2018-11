Granada CF Vadillo: «He ascendido a Primera dos veces y sé que el único camino es ir partido a partido» El mediapunta del Granada recalca que su equipo ha tenido «una personalidad brutal» en un duelo que «ha sido muy difícil» A. NAVARRO GRANADA Lunes, 5 noviembre 2018, 00:45

Álvaro Vadillo rechazó a la conclusión del Zaragoza-Granada el apelativo de 'protagonista del partido' porque en su opinión «creo que el protagonista es todo el equipo porque hemos tenido una personalidad brutal en el campo en un partido que ha sido muy difícil, contra un gran equipo. Es verdad que tengo la suerte de participar en los dos goles, pero el mérito total es del equipo».

Cuestionado sobre si tenía claro donde debía colocar el lanzamiento de falta que ha transformado en el 0-2 Vadillo ha respondido que «en ese segundo tanto tenía claro para donde iba a lanzar. Entrenamos para eso (para lanzar bien las faltas) aunque sí que es verdad que dos días antes del partido, sobre todo Álex Martínez, Montoro y yo nos quedamos siempre tirando faltas después de los entrenamientos. He tenido la suerte de que eso se ha visto reflejado en el campo».

Su aportación ha sido fundamental para que el equipo granadino venciese por dos goles de diferencia, pero Vadillo huyó de cualquier discurso eufórico y subrayó que «nosotros entrenamos para eso. Hemos tenido la fortuna de que el primer balón ha hecho un extraño y Cristian no pudo atrapar el balón y el segundo, de falta, pues tengo la suerte de que entra».

En cuanto a su posición en un partido en el que -por primera vez esta temporada- no ha estado acompañado de Antonio Puertas, explicó que«el míster me dijo que jugara muy pegado a banda porque ellos juegan sin extremos y podíamos hacerles daño en el dos contra uno, pero no creo que la suplencia de Puertas haya cambiado mi posición».

Por último, el futbolista gaditano comentó que «veníamos aquí en una buena dinámica, con mucha personalidad y lo que hemos hecho tiene mucho mérito. Nosotros sabíamos que la segunda división era muy complicada, yo he ascendido dos veces y sé que el único camino es ir partido a partido. Ahora vamos a casa a jugar ante el Numancia con nuestra gente y ese es el camino a seguir. El míster nos da el mensaje de que la clasificación a día de hoy es anécdotica así que en enero o en febrero ya veremos si podemos plantearnos otros objetivos».