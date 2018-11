Granada CF Vadillo: «El árbitro casi se ha metido en nuestro vestuario a pedir explicaciones» PEPE MARÍN El mediapunta gaditano del Granada afirma que la derrota «nos sienta mal» y considera que no está bien que el trencilla «vaya a la puerta del vestuario a chillarnos» ANTONIO NAVARRO GRANADA Sábado, 24 noviembre 2018, 00:40

Álvaro Vadillo declaró a la conclusión del Granada-Sporting que la derrota cosechada por su equipo «nos sienta mal porque es nuestra primera derrota en casa. Ellos se adelantaron rápido pero durante el partido tuvimos el control y el dominio para empatar antes. El gol llegó muy tarde pero aún así tuvimos tiempo para remontar. Después el árbitro nos anuló un gol, el 1-2 viene en una falta muy dudosa, pero a pesar de ello tenemos que aprender de lo sucedido y corregir errores».

Respecto a su estado, tras haber sido duda durante la semana, indicó que durante el partido «me he sentido bien. La molestia era mínima pero decidimos descansar el miércoles para no arriesgarnos con las lesiones».

Vadillo no quiso lamentar demasiado la actuación arbitral, pero sí que destacó que no le gustó que el árbitro se acercara a la puerta del vestuario local al finalizar el encuentro: «Independientemente del árbitro tenemos que mirarnos a nosotros. El 2-1 es legal, él puede equivocarse pero lo que creo que no está bien es que después del partido casi se ha metido en nuestro vestuario a pedir explicaciones, a decir qué quien estaba chillando, que él manda aquí y todo eso sobra. Si fuera al revés, que los jugadores casi nos fuéramos a su vestuario a pedirle explicaciones, imagínate... Creo que eso no está bien con independencia del arbitraje, porque él se puede equivocar igual que nosotros».

Cuestionado sobre la acción que le dio la victoria final al Sporting, Vadillo respondió que «la falta del 1-2 es igual que la que le hacen a Juancho tres minutos antes, pero repito que lo que creo que no está bien es que el árbitro se vaya a la puerta del vestuario a chillarnos y a decirnos que es él el que manda aquí».