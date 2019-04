El umbral del dolor de Ángel Montoro y Fran Rico La Plazoleta La capacidad de enfrentarse a las lesiones del valenciano y el gallego es digna de admiración. Personifican los valores de respeto y esfuerzo, en una lucha por estar disponibles para competir y honrar el escudo que visten P. V. / GCF RAFAEL LAMELAS GRANADA Jueves, 4 abril 2019, 16:16

Salvo en lesiones de larga duración en las que se da un plazo de meses aproximado, hace tiempo que el Granada no difunde el pronóstico de recuperación de sus futbolistas. Esto dispara las conjeturas porque, además, los partes médicos que trasladan carecen de precisión. No se puede calcular cuándo estará bien un jugador que sufre un esguince si al menos no se conoce el grado del mismo, de igual manera que un edema óseo será más o menos grave en función de su alcance. Todo esto no es más que una estratagema para dificultar el análisis del rival. Abona una especulación que no puede resolver un especialista ajeno sin disponer de los informes oportunos, el proceso seguido y, lo más importante, el umbral del dolor que el deportista soporta.

No hay ciencia ni diagnóstico que explique esto último. Lesiones incapacitantes para unos las sobrellevan otros por una mezcla de resistencia y fuerza de voluntad. Esto viene por lo que se está observando últimamente con Ángel Montoro y lo que se lleva vislumbrando con Fran Rico. Montoro fue acribillado a patadas en sus dos últimos partidos, sobre todo en el más cercano, ante Las Palmas. De ambos salió cojeando. Sin embargo, fue capaz de salir al campo el fin de semana siguiente tras la tarascada de Eteki en Almería y ahora parece en disposición de volver en menos de dos semanas tras el castigo sistemático al que le sometieron los canarios en Los Cármenes.

El valenciano parece de otra pasta, duro como el acero, capaz de aguantar la debilidad de una articulación tocada con aparente normalidad. Lo de Rico alcanza otra dimensión porque representa la pugna ingente de alguien contra un destino que para otro sería inexorable.

Esa rodilla tocada, con los ligamentos desgastados, que le mantiene en el dique seco desde hace más de dos años, sigue molestándole a diario, con menos limitaciones que hace meses, pero con un punto que perdura y que no le abandona. Otro quizás habría tirado la toalla ya. Se habría puesto el traje para servir de directivo o el chándal para entrenar a los infantiles. Él no. No se conforma con volver a pelotear con su hijo o jugar pachangas con los amigos. Desea sentir la emoción de competir, el vértigo de representar una camiseta con miles de seguidores. Meter un gol que salga en los resúmenes de cualquier canal, dar un pase que haga feliz a un compañero, escuchar su nombre coreado por la grada.

Lo mandaron lejos en contra de su voluntad, a Eibar, y donde recaló se enamoraron de él. La rodilla falló cuando llevaba años sin hacerlo, en un buen momento, y hasta hoy le ha dejado sin saltar al escenario de donde emanan los sueños del hincha. Ahora que el club intenta resurgir del arranque atroz de la era china y que ha girado hacia la convencionalidad bajo una política de impulso de la cantera, como exhibe la presencia de cuatro exfutbolistas del filial en el primer equipo (cinco si se cuenta a Puertas); y que se renueva a gran parte del armazón del equipo juvenil que está deslumbrando en División de Honor, a pique de disputar la Copa del Rey, con dos internacionales en las categorías inferiores de España. Ahora es cuando más toma importancia poner de relieve el factor humano de quien transmite valore más allá del mero hecho de dar patadas al balón. Aquellos que aconsejan y dan ejemplo, que no se rinden y luchan. Los principios perdurables de este Granada que ha adquirido una identidad humilde de la que sentirse orgulloso. Algo digno que va de la mano de tipos como Montoro y Rico.