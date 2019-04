La Contracrónica 'Troppo longo' Montoro salta con Escriche en el Anxo Carro. / LOF El granadinismo gritó con una victoria agónica como lo que queda, una recta final angustiosa tras la que prevalecerán no los más guapos ni los más fuertes sino los más inteligentes JOSÉ IGNACIO CEJUDO GRANADA Domingo, 21 abril 2019, 02:00

No hay episodio digno de mención en la historia del Granada libre de una pátina de sufrimiento indescriptible y marca de la casa, quizás el castigo de la providencia futbolística a nuestra malafollá con lo bien que vive quien puede en esta tierra. Los de Diego Martínez sudaron sangre para ganar en Lugo y a este paso van a necesitar una transfusión como las que se cuentan de Mick Jagger o Keith Richards. No me parecen las cuatro de la tarde la hora más idónea para jugarse la vida, más que nada porque es entonces cuando la recuperan muchos nocturnos, pero a eso fue el Granada a Lugo y a eso lo esperaban. Como podía preverse, la primera media hora fue para echarse otra vez.

No pasaba nada y pese a todo el Lugo parecía con menos miedo, y aquí ya no se sabe quién tiene más que perder, ante un Granada que desprende más optimismo cuando tiene que defender un resultado que cuando tiene que hacerse con él. Se activaron los rojiblancos de negro con un remate de Puertas al poste tras envío de Montoro que derivó en un rechace que sin portero Rodri, el bueno de Rodri, no supo empujar a gol. Es una rara avis de delantero centro que no sólo hace más fuera del área que dentro, algo muy de moda, sino que aporta más en la propia que en la del rival, pesado y miedoso a la hora de la verdad como si buscara el acomodo idóneo en lugar de lanzarse a cara de perro. Contra defensas que se juegan la categoría es sinónimo de ocasión desperdiciada. Eso escribía cuando Vadillo recuperó aquello del 'fundinaso' del mítico doblaje de Alfredo Díaz sobre Mark Lenders. Le pegó desde su casa con sólo dos en la barrera, obligando a Luis Ruiz a salvar la cabeza, imposible para Juan Carlos que ni la vio venir hacia el palo a su derecha. El gaditano se liberó de todos sus demonios de golpe.

Ya con todo el mundo más despierto tras el descanso y las hostilidades desatadas, Lugo y Granada comenzaron a darse cabezazos sin control por sus objetivos, tan opuestos. Los nazaríes querían creer que no pasaría nada ya hasta el final con el 0-1 y lo que pasó fue que se abrió el cielo primero con un segundo gol mentiroso y luego con un sufrimiento de mil demonios, de ultramaratón. 'Molto longo', como diría Juanito, 'troppo longo' incluso –'lungo' en realidad–. Se hizo larguísimo, una gota china en toda regla a través de constantes centros al área e incursiones de Valentín ante Quini y del serenísimo Lazo, que disfruta cuando todos padecen como el que se siente superior.

El Sábado Santo se ponía cada vez más tenso y el Granada optó por hacer lo que mejor sabe: armar el fuerte y despejar todo lo que se acerque, esférico o bípedo. Ahí crecieron Germán y José Antonio, férreos en el aire, mientras que a Rui Silva intentaban sembrarle dudas a base de palos en sus salidas. Demasiado sobreexcitado como para tener el balón con tranquilidad, el Granada valoró lo que había en juego y aplicó pragmatismo, algo que, como todo, puede salir bien o salir mal. Los santos estuvieron con los granadinistas en un par de jugadas de suspense total, resueltas casi que bajo el larguero, que si no convirtieron ateos por sí solas no se sabe qué puede ser lo siguiente. Díaz de Mera añadió seis minutos que con VAR habrían sido otro partido nuevo y los guerreros de Diego, siempre al límite, buscaron las esquinas para tomar oxígeno como haría un boxeador. El granadinismo gritó con una victoria agónica como lo que queda, una recta final angustiosa tras la que prevalecerán no los más guapos ni los más fuertes sino los más inteligentes. Más de diez horas de auténtico sufrimiento para las que conviene ir haciéndose el cuerpo.