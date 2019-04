El tren del ascenso Bajo control Aragonés decía que la Liga se gana en las últimas diez jornadas; lo decisivo empieza ahora LOF JUAN TORRES COLOMERA GRANADA Miércoles, 3 abril 2019, 00:06

El tren del ascenso continúa esperando al Granada, a pesar de sus resultados. Aguarda paciente semana tras semana junto al andén. Se resiste a partir sin él. Este equipo lleva mucho tiempo viajando en business y es uno de sus ocupantes ilustres. De los que aportan prestigio a la causa. Un prestigio que debiera mantenerse hasta el final.

El sábado, sin embargo, se resintió. Dicen los expertos que la columna vertebral es determinante en un equipo de fútbol y la del Granada comienza en el portero, pero termina en su centro del campo. Es la impresión que da, toda vez que la segunda línea se dispersa más de la cuenta y el delantero centro termina siendo residual.

En Soria faltaron dos jugadores básicos en el neuroesqueleto rojiblanco, Germán y Montoro, los cuales no disponen de un clon en la plantilla. Demasiada ventaja para el adversario, más allá de las concesiones hechas en Los Pajaritos.

Diego Martínez se lamentó de ello. También comentó que Antonio Puertas había aportado presencia en el área y acciones de peligro. No es poca cosa dadas las circunstancias. Posiblemente Puertas no atraviese por su mejor momento. Si no, no se entendería su suplencia. Pero tampoco lo hacen el resto de los que se mueven por su zona natural, incluyendo el número nueve. Se quiera o no el almeriense es el máximo goleador del equipo y, mientras los demás no acierten, parece un lujo tenerlo solo como revulsivo.

Luis Aragonés solía decir que la Liga se gana en las diez últimas jornadas. Según su teoría lo decisivo empieza a partir de ahora. Todo o nada. El sábado frente al Málaga se presenta el primer envite y todos deben alcanzar la máxima concentración. El entrenador también, pues toda estrategia contempla distintas acciones sin alejarse de los principios que la sustentan.

Es cuestión de encontrar la adecuada antes de que el tren del ascenso se canse de esperar y abandone la estación.