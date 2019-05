Copa del Rey Juvenil Torrecilla: «Jugar en Los Cármenes no sería un beneficio para nosotros» Torrecilla durante la entrevista. / Granada CF El técnico defiende la idea de jugar en Armilla, donde su equipo ha venido haciéndolo sin perder ni un partido FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Lunes, 6 mayo 2019, 20:20

El técnico del Granada Juvenil A, Rubén Torrecilla, habló a través de las plataformas oficiales del club sobre el choque de Copa ante el Barcelona. «Veo al equipo muy motivado y los chicos han vuelto con mucha ilusión. Llevamos trabajando tres semanas con unas ganas tremendas y jugando con equipos de entidad de Tercera, como el Motril», comenta.

Una de las dudas del enfrentamiento ante los culés es el sitio donde llevar a cabo la contienda, y es que muchos aficionados pedían que, a modo de premio, se disputara el partido en la Ciudad Deportiva o incluso en Los Cármenes. El técnico no está convencido de que ese premio beneficie a los suyos en la ronda copera. «El campo de Armilla es un fortín para nosotros y nos debemos al Arenas y el Ayuntamiento de Armilla que nos dejaron las instalaciones. No hemos perdido esta temporada allí ningún partido y a mí me gusta el campo por sus dimensiones, la grada, por todo«, explica en favor de su actual feudo y puntualiza que »jugar en Los Cármenes no sería un beneficio. Un vestuario que no conocemos, un campo que no hemos pisado, donde no hemos entrenado, de césped natural. Ellos (el Barcelona) sí están acostumbrados a esos escenarios. Entrenan en césped natural y vienen de competir la Youth League».