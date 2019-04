Cantera Torrecilla: «Es el día más importante en mi carrera como entrenador» Torrecilla (a la derecha) fue manteado por sus jugadores al acabar el partido. / IDEAL El técnico del Granada juvenil recalca que «muchos» jugadores de su equipo están «aptos para competir en Segunda B» ANTONIO NAVARRO GRANADA Domingo, 7 abril 2019, 15:50

El entrenador del Granada CF Juvenil, Rubén Torrecilla, declaró a IDEAL pocos minutos después de ser manteado por sus jugadores en el vestuario rojiblanco que «he tenido momentos muy buenos en mi carrera, he disfrutado de cosas buenas en todos mis equipos pero este es el día más importante como entrenador por la repercusión que tiene esto. Hay mucho trabajo diario, muchas horas dedicadas a esto y eso se refleja en la manera en la que el equipo juega».

Para el preparador rojiblanco lo más importante del trabajo realizado durante esta campaña es que «eso se refleja no solo por meterte en la Copa del Rey sino en poder plantarle cara a otros equipos que siempre hemos tenido por delante como Sevilla, Betis o Málaga. Estar metido en esa pelea y dejar fuera de la Copa al Málaga o al Betis dice mucho de este equipo».

Respecto al partido, que el Granada no sentenció hasta el minuto 92, comentó que «hablamos de chavales jóvenes, casi profesionales muchos de ellos, pero yo sabía que iba a ser un partido intenso. Ellos no se jugaban nada, pero sabíamos que el Málaga siempre sale a ganar porque tienen que defender ese escudo y sabíamos el partido que se iba a dar porque ellos tienen muy buen equipo, eran el campeón de Liga de División de Honor y querían refrendar con una victoria este campeonato de Liga. Sabía que el partido iba a ser muy disputado, muy complicado y que el que aprovechara sus ocasiones de gol tenía mucho camino recorrido».

En opinión del entrenador el secreto del equipo nunca estuvo en mirar a la zona alta porque «nunca me he creído el ir a por la Copa del Rey. Nosotros hemos ido partido a partido y de los últimos 19 solo hemos perdido dos. Son muchos partidos ganados, muchos partidos sin perder y nos lo hemos tomado con la filosofía de ir paso a paso. Primero era coger al Cádiz, luego al Málaga, luego al Betis y así sucesivamente. En los últimos tres partidos ya sí que veíamos que podíamos alcanzarla y hemos pisado el acelerador para conseguir un objetivo que tanto al club como a nosotros como cuerpo técnico pues nos hacía una ilusión muy grande».

Cuestionado sobre qué jugadores cree que pueden promocionar al filial, Torrecilla respondió con claridad: «Ya hay renovaciones firmadas y hechas. Hay muchos jugadores aptos para que den el salto de aquí a Segunda B. Aranda está firmado, Isma Ruiz, Casti, Pepe... con lo cual se están haciendo renovaciones, que es algo importante porque otros equipos están poniendo sus miradas en jugadores nuestros y el club en ese sentido ha visto que hay mucho potencial y que aquí hay futbolistas tan capacitados como los que puedan venir de fuera».

Por último, el técnico no confirmó su continuidad pero sí que dijo que sería lo más normal.«Estoy muy contento. Llevo dos años en el Granada y este año hemos conseguido entrar en Copa. Vine de la mano de Antonio Monterrubio y se lo agradezco. A día de hoy continuo, pero lo principal es que el club quiera. Como tengo aquí a mi familia y me siento cómodo en el club yo diría que las tengo todas todas para seguir en el Granada CF».

La celebración del equipo será en el Mesón JR y Torrecilla afirma que después de la comida lo único planeado es «lo que depare el día. Hay que disfrutar. Esto no pasa habitualmente, los tres equipos que he comentado antes siempre han estado encima nuestra y lo que debemos hacer es disfrutar de esto porque un éxito así no se había conseguido ningún año».