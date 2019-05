Cantera Torrecilla: «El equipo ha hecho un partido sobresaliente» La vuelta de la eliminatoria será el próximo sábado 25 de mayo a las doce de la mañana ANTONIO NAVARRO GRANADA Sábado, 18 mayo 2019, 19:15

El técnico del Granada, Rubén Torrecilla , declaró tras el partido sentirse orgulloso porque su equipo hizo un partido «sobresaliente» y «muy completo a nivel ofensivo y defensivo ante un equipo con muchas variantes».

El estratega dijo sentirse «muy contento por el trabajo hecho» y que «aunque el Barça parecía favorito al final hemos visto lo que he intentado inculcarle a los chavales esta semana: que aunque los escudos sean importantes luego somos once contra once en el campo y es ahí donde se puede demostrar que un equipo a priori inferior es capaz de superar a otro con un escudo como el del Barcelona».

Isma Ruiz y Casti

Por su parte, Isma Ruiz indicó que «el buen trabajo del equipo provocó que la afición se fuera satisfecha pese a que en la segunda parte bajamos el nivel» mientras que Castillo apuntó que «sabíamos que el Barça era un gran equipo y que nos iba a costar bastante, pero es una lástima no haber ganado y sobre todo el primer gol, que ha sido bastante cruel». El capitán del equipo rojiblanco cree que el empate es «un buen resultado» y espera «conseguir un gol, cerrar bien los espacios y no cometer errores» en el encuentro de vuelta que se disputará el próximo sábado 25 de mayo a las 12:00 en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, donde se terminará de resolver la eliminatoria.