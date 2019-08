Granada CF Los titulares en Villarreal trabajan a menor ritmo durante el primer entrenamiento de la semana Darwin Machís y Diego Martínez charlan antes de entrenar. / /P.V./GCF Los suplentes y no convocados en el duelo de la primera jornada disputan un partidillo con la presencia de delegado Lucena y del guardameta del filial Unai ANTONIO NAVARRO GRANADA Lunes, 19 agosto 2019, 22:29

El Granada completó este lunes su primer entrenamiento de la semana en la Ciudad Deportiva. Como era de esperar en él no participaron ninguno de los dos futbolistas lesionados del plantel, los defensas Álex Martínez y Neyder Lozano, por lo que el técnico rojiblanco –Diego Martínez– tuvo que improvisar algunas soluciones para que la sesión de trabajo se desarrollara con total normalidad. El grupo que trabajó sobre el verde de la Ciudad Deportiva estuvo compuesto por los jugadores que fueron suplentes o que no estuvieron convocados en el partido de la primera jornada de Liga ante el Villarreal. Los once futbolistas que sí que partieron de inicio ante el cuadro amarillo trabajaron a menor ritmo, primero en el gimnasio y después andando alrededor de los campos de entrenamiento, sin llegar a realizar un esfuerzo físico especialmente exigente.

En cuanto al resto de compañeros primero ensayaron ejercicios de puntería lanzando el balón a un par de redes portátiles y después protagonizaron varios rondos en los que dos de sus compañeros siempre quedaron en el medio de los mismos.

Más tarde, el cuerpo técnico preparó un partidillo en el que se incidió en la presión en la salida de balón. Este encuentro disputado a medio campo enfrentó a un equipo con petos verdes compuesto por Aarón, Bernardo, Manolo Lucena (delegado del equipo), Yangel Herrera, Rodri y Carlos Fernández ante otro de petos rojos integrado por Unai (guardameta del Recreativo Granada), Martínez, Carlos Neva, Ramón Azeez, Machís y Adrián Ramos. El duelo, en el que la acción más llamativa fue una jugada personal de Carlos Fernández que definió a las mil maravillas cuando se quedó solo ante el portero, terminó en empate y eso obligó a los pupilos de Diego Martínez a resolver la contienda mediante una tanda de penaltis.

A la conclusión del entrenamiento dos futbolistas se quedaron ensayando las finalizaciones: Yangel Herrera practicó disparos desde media distancia mientras que Carlos Fernández ensayó acciones de uno contra uno y buscó rematar los centros servidos desde la banda izquierda por Carlos Neva.