La crónica Mucha tímidez y ningún gol en el Martínez Valero BALDOMERO Elche y Granada se reparten los primeros puntos de la temporada al igualar un duelo poco vistoso y con pocas ocasiones ANTONIO NAVARRO GRANADA Sábado, 18 agosto 2018, 22:27

Aunque el Elche-Granada de este sábado ya era un partido oficial, el resultado final no se diferenció mucho de los últimos duelos que han disputado los rojiblancos en la recién finalizada pretemporada 2018/19.

La rígidez y la tímidez mostrada por ambos contendientes acabó por dibujar un partido sin sobresaltos, con pocas ocasiones y con la sensación final de que un empate para empezar el curso no es un mal resultado.

Al Granada se le notó demasiado que le falta un mediapunta como el comer. Sin las figuras de Espinosa y de Sergio Peña, el equipo rojiblanco no tiene quien conecte con Adrián Ramos arriba, siendo Fede Vico el que en teoría ocupa esa demarcación, pero el ex del Lugo es irrelevante en el juego y no parece estar capacitado para ser el jugador que abastezca de balones a un Ramos que, al igual que ante el Málaga, apenas entró en contacto con la pelota.

Tras unos primeros minutos de máximo respeto en los que el balón apenas se asomó a ninguna área Álex Martínez fue el primero en remover en sus asientos a los asistentes al duelo en el Martínez Valero, que vieron como el lateral izquierdo del Granada se internaba con mucho peligro en el área local, chutaba cruzado y obligaba a José Juan a desviar como pudo un balón bastante peligroso (m.13). Josán y Gonzalo Villar se fueron animando con el paso de los minutos y cada vez fue mayor la sensación de peligro local. Nico Aguirre tuvo que ganarse la amarilla para frenar al primero en una jugada en la que se iba como una bala en dirección a la meta de Rui Silva y la pareja Germán-Víctor Díaz sufrió en los instantes finales de la primera mitad, en los que el citado Josán tuvo un disparo cruzado que se marchó fuera por poco y en el que el punta guineano Sory Kaba se internó con mucho peligro por la banda izquierda y remató raso, obligando a Rui Silva a estar muy atento para atrapar el balón.

El inicio de la segunda mitad fue como el de la primera: romo y sin apenas acción dentro de las áreas. Los cambios en el Granada le dieron un poco más de chispa a los andaluces y Vadillo, quizá el mejor jugador del equipo granadino, inició una fantástica jugada en la que conectó con Quini, éste con Rodri y éste la dejó atrás para que Puertas, en una excelente posición, rematase alto (m.72). Como el Granada perdonó y Pacheta movió sus fichas después, los últimos minutos fueron del equipo franjiverde. Nino y Benja inquietaron a la zaga rojiblanca, especialmente a balón parado, aunque fue Chuca el que más cerca estuvo del gol con un disparo en el 91 que se estrelló en el lateral de la red. Los últimos instantes recordaron a otro encuentro disputado en este mismo escenario y que también acabó en empate. Aquel supo a gloria al Granada porque lo devolvía a Primera 35 años después. Éste viene a reforzar que el equipo está bien trabajado en defensa y que aún le falta mucho por mejorar en ataque. A nivel clasificatorio la conclusión también está clara: quedan 49 puntos para asegurar el primer gran objetivo de la temporada.

FICHA TÉCNICA

Elche: José Juan; Tekio, Neyder Lozano, Verdú, Manu; Xavi Torres(Chuca, m.73), Josan (Benja, m.63), Javi Flores, Gonzalo Villar, Iván Sánchez; y Sory Kaba (Nino, m. 63).

Granada: Rui Silva; Quini, Víctor Díaz, Germán, Álex Martínez; Nico Aguirre (Alberto Martín, m.61), Montoro; Puertas, Fede Vico (José González, m.78), Vadillo; y Adrián Ramos (Rodri, m.59).

Goles: No hubo.

Árbitro: Varón Aceitón (colegio balear). Amonestó a los locales Gonzalo Villar y Verdú así como a los visitantes Nico Aguirre y Quini.

Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada de La Liga 1|2|3 disputado en el estadio Martínez Valero, ante 11.025 espectadores (cifra oficial).