Cervera «Si estás tibio con el Granada te hace mucho daño» El entrenador del Cádiz recuerda el encuentro de la temporada pasada en Los Cármenes, que les dejó sin 'play off' al perder. «Nunca tengo ánimos de revancha, pero sí es verdad que es un partido que se te queda ahí en la memoria» R. I. GRANADA Jueves, 10 enero 2019, 14:23

Álvaro Cervera, entrenador del Cádiz, se refirió al conjunto rojiblanco en su rueda de prensa, próximo rival del equipo: «El Granada es un buen equipo, ordenado y con buenos jugadores. Si estás tibio te puede hacer mucho daño y tú tienes que estar muy fuerte para hacerles daño».

También recordó el partido del año pasado en Los Cármenes, en el que los amarillos cayeron y no se clasificaron para el 'play off'.«Nunca tengo ánimos de revancha, pero sí es verdad que es un partido que se te queda ahí en la memoria. No es una revancha pero sí es un partido que no se olvida por la trascendencia que tenía para nosotros».

El técnico subrayó lo que no le agradó del último encuentro en Liga del equipo ante Osasuna. «Habrá que ver competir al equipo. El último partido no me gustó nada. Como todo en el futbol hemos tenido momentos buenos y a mí no me gustó. Este partido al ser en casa es diferente. No me gusta el tipo de partidos de Osasuna, no me gusta nada que se den partidos así».

«El rival nos puso en problemas y hay fallos individuales como siempre, pero creo que hay un concepto equivocado en el grupo. Cuando nos van bien pensamos que hay que darle una vuelta de tuerca al juego y nos pasa lo que nos pasa. El equipo quiere jugar a algo que bajo mi punto de vista no puede. Puede intentarlo, pero en un tipo de partido que es más perdedor que ganador porque es de ida y vuelta, a mí ese juego no me gusta. Será bonito para el espectador, pero a mí eso no me gusta», abundó.

Ante Osasuna sustituyó a Brian Oliván al descanso, exrojiblanco, pero el preparador desveló que jugará este viernes. «No me planteo darle minutos a Matos para este partido, va a ser Brian el titular», indicó.