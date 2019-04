Filial Tenorio: «En la zona de arriba no tomamos buenas decisiones» /P.V./GCF El preparador rojiblanco lamentó que el árbitro no viera un penalti «muy claro» a Juancho pero es partidario de «no poner excusas» ANTONIO NAVARRO GRANADA Sábado, 20 abril 2019, 17:53

El entrenador del Recreativo Granada, David Tenorio, aseguró haber terminado el duelo ante el Marbella «con la satisfacción de que el equipo ha hecho todo lo que tenía que hacer para ganar ante un rival que no ha perdido ningún partido en la segunda vuelta y ahora está en su momento cénit. Ante ese Marbella hemos competido, y quitando los primeros veinte minutos, hemos llevado la iniciativa».

El preparador rojiblanco también admitió que «en la zona de finalizacion no tomamos buenas decisiones» porque «estamos fallando en los tiros y en el último pase. En el descanso les decía yo (a los jugadores) que buscamos un pase extra como en el fútbol sala y eso no puede ser. Creo que hemos tenido unas seis o siete aproximaciones en superioridad y en esas jugadas deberíamos tomar mejores decisiones».

Por otro lado, en relación al posible penalti a Juancho que el árbitro no pitó declaró que le pareció «muy claro», pero «el árbitro no lo ha visto y eso no lo podemos poner como excusa».