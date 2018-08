Último día Muchas tareas pendientes para el 'Día D' del mercado de fichajes Raúl Baena intenta frenar a Juancho durante un entrenamiento del equipo. / P. V./GCF El Granada CF despide a Corozo, que denuncia trato vejatorio, y espera solventar hoy las salidas de Varas, Raúl Baena, Hongla y Franklin R. LAMELAS / A. NAVARRO GRANADA Viernes, 31 agosto 2018, 01:14

El Granada ha llegado al 'Día D' con muchas tareas pendientes. La entidad sigue trabajando en el cierre de su plantilla que ha de acometer antes de la conclusión del mercado de fichajes. Este echa la persiana esta noche a las 23:59 horas. El club rojiblanco sigue centrado en la marcha de varios futbolistas por los problemas para ajustarse al límite salarial de LaLiga y aunque hay quien da el grupo por cerrado en cuanto a incorporaciones, esta jornada frenética siempre deja sorpresas.

Las salidas de Javi Varas y Raúl Baena, deseadas desde hace meses, siguen sin concretarse y ya no se puede descartar ningún escenario. Aunque las partes han pretendido siempre una negociación pacífica, podría llegar una rescisión en el caso del portero sevillano, al que le resta un año. El futuro de ambos futbolistas quedará resuelto hoy. Ayer quedó finiquitado el del lateral Gabriel Corozo, otro 'superviviente' de los jugadores vinculado al fondo de inversión de la época de Gino Pozzo. Fue despedido unilateralmente y, según denunció él mismo, con un trato aparentemente vejatorio. Llevará al club a los tribunales

Corozo, de 23 años, pasó en su momento por el filial. Jugó cedido en el Elche la pasada campaña y actualmente está lesionado tras sufrir una rotura del ligamento cruzado de la rodilla por la que fue operado. Su vuelta a los terrenos de juego no está prevista al menos hasta la segunda quincena de octubre. El Granada, al no conseguir una rescisión amistosa, ha procedido a finiquitarle pese a todo. Durante semanas ha buscado un acuerdo, con Corozo exigiendo prácticamente la totalidad del año que le quedaba y otras bonificaciones según el club. La dirección decidió entonces romper la baraja. Cuando el ecuatoriano quiso retomar el diálogo, la cúpula se negó. Corozo, pocas horas después, concedió una entrevista a Cobertura FM en la que subrayó el abuso, explicando que «el argumento del club fue que tengo bajo rendimiento, algo que no veo correcto porque me faltan dos meses de recuperación» y «entreno a diario».

Corozo lamentó que fue expulsado con malos modos de la ciudad deportiva, a instancias de un guardia de seguridad, y detalló que los problemas derivaron de un desacuerdo a la hora de comprar unos billetes de avión pactados para él y su familia el año pasado cuando se fue a préstamo al Elche, en compensación por la parte de ficha que no abonaban los ilicitanos. Argumentó que, además de dinero pendiente, del que sólo querían pagarle «unos tres o cuatro meses», el Granada debía sufragar por contrato el alojamiento y los pasajes, algo que la dirección rechazó «de manera grosera», con su esposa delante como testigo. Al considerar que su despido es improcedente, anticipó que «la abogada de mi agente Chalo García me ha asesorado bien».

El Granada también tiene la misión de colocar a otros dos futbolista vinculados al fondo. Uno es Hongla, defensa o pivote camerunés cuyo representante está intentando ubicar en otro club desde hace días, tras probar en dos de Francia. El otro es Franklin, delantero que militó en el juvenil de División de Honor.

Alguna duda con 'Adriancho'

En la tarde de ayer corrió el comentario en los círculos de agentes y representantes de clubes que Adrián Ramos podría estar en el mercado, pero varias fuentes vinculadas a la entidad negaron que se le abra la puerta al colombiano, que desde este verano ha pasado a propiedad real del Granada, con la parte más importante de sus emolumentos abonada en China mediante un contrato de derechos de imagen, entre otra cosas. Los rojiblancos en realidad sólo harían frente a una cantidad menor al medio millón de euros aproximadamente. Con Rodri tocado, el club no se podría permitir debilitarse más.

En cuanto a las altas, no hay mucho optimismo aunque es evidente que si hay avances en los frentes de salida, también podría haberlos con los fichajes, que en prioridad serían un central y un delantero. Como estaba previsto, el punta del Sevilla Carlos Fernández recaló en el Deportivo como cedido. Linares, del Reus, sí sigue en el mercado por problemas de inscripción. Espinosa, que jugó cedido en el Granada y al que el club sondeó para repescarlo, acabó desvinculándose del Levante y se incorporará al Twente, descendido a la Segunda holandesa. Otro ex rojiblanco, el lateral izquierdo Héctor –del último año en Primera–, fue anunciado como nuevo jugador del Tenerife tras romper con la Real Sociedad.

El Córdoba sí tiene ya patrocinador principal –no como el Granada–. Se trata de la empresa Electrocosto, que pagará unos 200.000 euros según Cope. No podrá tener a Edu Ramos, que se ha marchado al Cádiz. Problemas también para el Reus, que tiene a siete jugadores sin dar de alta. Medios catalanes alertaron de que una ampliación de capital podría resolver el problema, pero de momento LaLiga no la ha aceptado y no ha podido inscribir a todos ellos.