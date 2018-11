Granada CF Diego Martínez fue expulsado al final del partido por la tángana Diego Martínez y Aritz López Garai se encararon a la conclusión debido a que el Granada no devolvió un balón que el Numancia mandó fuera de manera deliberada. El acta de Iglesias Villanueva refleja la expulsión de ambos técnicos RAFAEL LAMELAS GRANADA Domingo, 11 noviembre 2018, 15:41

La espita se abrió al final del partido cuando el portero del Numancia, Juan Carlos Sánchez, se fue hacia Fede San Emeterio, a reprocharle que no hubiera devuelto el balon en un saque de banda que habían provocado los visitantes para que, supuestamente, atendieran al local Antonio Puertas. El tumulto generó una tángana en la que llegaron a intervenir los propios entrenadores, que tuvieron que ser separados.

El reproche vino por la acción continuada por los rojiblancos, aunque Diego Martínez asegura que advirtió minutos antes al banquillo rival que no iban a permitir que se perdiera tiempo por lo que seguirían jugando en cualquier circunstancia y que era el árbitro quien tenía que decidir si el juego tenía que pararse o no. Sin embargo, los reproches no sólo caldearon el ambiente en las postrimerías, sino que luego, en los mismos pasillos del estadio, continuó la gresca, con serios reproches del entrenador de los sorianos al gallego. El acta de Javier Iglesias Villanueva refleja la expulsión de Diego Martínez y la de López Garai. Según la misma, el motivo fue «entrar al terreno de juego una vez finalizado el partido, encarándose de forma agresiva y discutiendo a voz en grito (sin llegar a escuchar sus comentarios), con los brazos en alto y realizando aspavientos durante bastante tiempo con el entrenador adversario teniendo que ser sujetado por varios jugadores y miembros del cuerpo técnico». El Comité sancionará a los dos entrenadores por igual con al menos un encuentro, a la espera de que los clubes puedan recurrir cualquier medida disciplinaria.