«Aquí estoy en Mallorca con mis dos entradas en el bolsillo» José Alberto, aficionado del Granada, en Mallorca con su entrada tras conocerse la suspensión del partido. / @JoseAlbertoN_84 Numerosos aficionados rojiblancos que habían viajado a la isla para animar al Granada cuentan a Ideal cómo les está afectando el aplazamiento del partido CARLOS BALBOA Sábado, 1 junio 2019, 16:41

El Granada CF iba a contar con el apoyo de una buena cantidad de aficionados rojiblancos en las gradas del Son Moix este domingo. El aplazamiento del partido, debido al fallecimiento de José Antonio Reyes, jugador del Extremadura, ha provocado que ahora mismo se encuentren en Mallorca esperando a solventar su situación.

Ideal ha contactado con algunos de ellos. Es el caso de José Alberto, miembro de la peña Sur Granaíno, que ha viajado a la isla con su mujer y asegura encontrarse ahora «con cara de tonto, aquí con mis dos entradas en el bolsillo». Así nos cuenta cómo está viviendo la situación «Todo el día comentando a todos que veníamos a ver el partido, que confiábamos en el ascenso y que el lunes volvíamos para Granada de resaca. Algo de dinero nos hemos dejado en esto y días de vacaciones en la empresa», precisa, al mismo tiempo que desvela que está «a la espera de noticias por parte del club».

Algo parecido le ha ocurrido a Ángel: «Yo estoy en Mallorca ya. ¿Quién me paga lo que me he gastado: vuelo, hotel y coche?», se pregunta.

También ha manifestado sus quejas los seguidores del Granada que todavían no habían viajado pero que sí tenían comprado el billete. Como Estefa, que explica que «para algunos es un esfuerzo extra sabiendo el poder adquisitivo que existe. Salíamos este sábado a las 22:35 y hemos llamado a Vueling, pero nos han dicho que no nos devuelven nada. ¿Que culpa tengo yo? Es una vergüenza», añade.