RAFAEL LAMELAS GRANADA Miércoles, 12 junio 2019

El sueño de la vuelta de José Antonio Martínez y Pozo

El capitán Alberto Martín lanzó un mensaje en Instagram que sonó a despedida | La continuidad de Álex Martínez parece muy complicada también

Fran Sánchez, gerente deportivo, habló durante la rueda de prensa de renovación de Fede Vico de la posibilidad de que vuelvan tanto el central onubense como Alejandro Pozo. «Cada situación es diferente. Cada uno tiene un contrato que respetamos, con sus cláusulas, y con entrenadores que cuentan más o menos con ellos. Ahora tenemos que reflexionar y decidir lo antes posible. Tenemos que manejar los tiempos del mercado. A lo mejor alguno vuelve y otros no. Ya lo veremos», expresó. Martínez se incorpora a un Eibar que tiene 'overbooking' de defensas, mientras que Pozo no tiene sitio en el Sevilla actual y, encima, acaba contrato en 2020, por lo que sería extraña otra cesión salvo que sea renovado.

En cuanto a las salidas, Sánchez comentó que algunos miembros de la plantilla ya saben qué se espera de ellos, «aunque por discreción aún no diremos nada». Alberto Martín entonó en Instagram un aparente mensaje de despedida, junto a una fotografía de él y Víctor Díaz, con un marco con la imagen de ambos subidos a la Fuente de las Batallas: «Dicen que en el fútbol no se hacen amigos, sólo existen compañeros... Pero en mis últimas cuatro temporadas he compartido vestuario y vida con el que para mí es un hermano. Fue un honor estar a tu lado en las buenas y en las malas». También tiene muy difícil continuar Álex Martínez.