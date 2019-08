Granada CF Soldado: «Todo lo que he conseguido ha sido por mi carácter» El ariete celebra su primer tanto con el Granada junto a Víctor Díaz. / Pepe Marín El delantero explica sus primeras sensaciones con el Granada y se deja conocer más a fondo en una entrevista con el club FRAN RODRIGUEZ GRANADA Jueves, 1 agosto 2019, 12:17

Roberto Soldado ha repasado sus primeras sensaciones como rojiblanco en una entrevista concedida al propio club. «Están siendo unas semanas muy buenas. Me han venido bien para prepararme al nivel de mis compañeros, que lo estaban más que yo cuando llegué y creo que todo va en su línea», empieza diciendo el delantero, que deja clara la importancia de hacer una buena pretemporada. «Tengo ganas de que comience la Liga ya, pero esto también es muy importante para la temporada que nos espera».

Cuestionado acerca de su evolución futbolística, Soldado confiesa que ha ido cambiando su manera de jugar. «Hay años que por mi estilo o por cómo era mi equipo en ese momento, no participaba casi nada en el juego. Me dedicaba a definir». Sin embargo, como continúa diciendo el atacante del Granada, «cuando llegué a Inglaterra pensé que esa forma de jugar encajaría bien y no fue así. Tuve que cambiar mi juego para disfrutar y sacarme rendimiento». «Tuve la suerte de ir al Villarreal, un equipo muy trabajado con Marcelino y disfruté mucho del fútbol. Fue cuando más me divertí jugando por la complicidad que tenía con todos», explica.

«En Turquía fue todo lo contrario, todo más caótico. No se trabajaba tanto como equipo y lo he echado de menos. Allí era que cada uno sacara su talento», comenta sobre su última etapa, de la que destaca la ciudad. «Estambul me ha enamorado y, sobre todo, pienso en mis hijos y la experiencia que se han llevado de vivir en otro país, otro idioma, la convivencia».

A pesar de lo que diga el DNI, el ariete valenciano ha llegado rejuvenecido por la ilusión de estar de nuevo en España y competir en Primera. No hay más secreto que cuidarse para que la edad solamente sea una cifra. «Ojalá me hubiera cuidado de joven lo mismo que me esty cuidando ahora. La alimentación la cuido, estar hidratado y es importante conocerse y encontrar sensaciones que sabes que te llevan a un buen rendimieno», aconseja.

Como buen anotador que ha sido siempre, para Roberto Soldado los goles son «alegría». «No hay nada más bonito que marcar un gol y lo peor es cuando lo tienes y no lo consigues», asevera. «Lo que hay que hacer es trabajar para que haya más días buenos que malos, pero eso va por rachas», comenta sobre la tarea del 'killer', siempre en boca de los aficionados para bien o para mal.

Se confiesa supersticioso y ejecuta varios rituales o rutinas como comer siempre lo mismo. «Te dan fortaleza y confianza en ti mismo», asegura. «Cuando hay que competir, me transformo. Cambia hasta mi manera de ser. Pero fuera del campo soy muy tranquilo y familiar. Pero si he conseguido todo lo que he conseguido en el campo, ha sido por mi carácter», termina diciendo.