Granada CF Un sobresaliente generalizado AGENCIA LOF El Granada cierra el 2018 líder de Segunda y transmitiendo muy buenas sensaciones CAMILO ÁLVAREZ GRANADA Lunes, 31 diciembre 2018, 00:23

Muy poco acostumbrado está el aficionado del Granada a unas fiestas navideñas en paz y tranquilidad con su equipo. El año pasado tampoco se vivía una situación dramática, ya que el conjunto que entonces dirigía José Luis Oltra era sexto al acabar el año, pero su posición estaba muy alejada del objetivo marcado por el club: el ascenso directo. Este 2018 se marcha con el Granada líder de Segunda división tras 19 jornadas en las que ha conseguido once victorias, cinco empates y sólo tres derrotas. Es el tercer máximo goleador de la categoría y el segundo menos goleado. A ello ha unido un estilo con el que la gente se está identificando.

Gran parte de la culpa la está teniendo Diego Martínez, el entrenador que ha conseguido encontrar el camino correcto. Fue la segunda opción tras el 'no' de Francisco en junio, pero nunca se sintió como un mal menor. Sabe que el fútbol funciona así.

El gallego ha conseguido algo fundamental: conectar con la plantilla. Todos los jugadores, los que más juegan y los que tienen aún poco peso, se sienten identificados con el proyecto del técnico formado en el fútbol modesto granadino.

Comenzó el equipo rojiblanco con algunas dudas en las primeras jornadas, pero las piezas fueron encajando hasta lograr un bloque compacto. Sorprendió a la categoría con un fútbol ofensivo y alegre amparado en una delantera plagada de talento. Los movimientos entre líneas volvieron locas a las defensas rivales. Con el paso de las jornadas se han visto ciertos puntos que le alejan de la relajación. El principal problema con el que se inició la temporada, la escasez de hombres en la plantilla, se ha dejado notar en las últimas jornadas, en las que ciertos jugadores han mostrado un evidente agotamiento físico. A eso se une que los rivales ya sabe los argumentos con los que afronta los partidos y ha estudiado bien cómo rebatirlos.

El Granada ha respondido con un fútbol más pragmático que le ha dado grandes resultados. Despide el año con tres victorias y un empate en los últimos cuatro partidos, tres de ellos disputados lejos de Los Cármenes.

Sin minutos

Casi todos los futbolistas utilizados por Diego Martínez han tenido un papel relevante, pero hay quien no ha debutado. Pablo Vázquez y Adri Castellano jugaron en Copa pero no lo han hecho en la Liga. Este último podría haber tenido la opción con la lesión de Álex Martínez pero para entonces andaba lesionado también él. El portero suplente, Aarón Escandell, vive una situación similar.

Caso aparte es el de Fran Rico, buscando el camino hacia el campo tras dos años luchando contra sus problemas en la rodilla derecha, los mismos que ha arrastrado a lo largo de su carrera. No hay fecha de regreso, sólo trabajo para que pueda volver a jugar algún día. Sería un fichaje de altura para la segunda vuelta.

Por ahora el club trabaja en otros frentes para reforzar al equipo y así garantizar una segunda vuelta competitiva. Ivi o Dani Ojeda para el ataque, además de un central, los objetivos.

19 Montoro

Tras acusar la temporada pasada demasiadas responsabilidades, con la llegada de Diego Martínez y San Emeterio ha vuelto a jugar como más le gusta, centrándose en la creación de juego, su verdadero fuerte, y con espacio para poder sumarse al ataque con asiduidad. Sólo alguna lesión puntual y un partido de sanción le han impedido jugar. Con cierta propensión a las lesiones musculares, ha acusado el esfuerzo en las últimas semanas. El descanso le ha venido de lujo.

7 Vadillo

Irregular pero desequilibrante. El de Puerto Real es uno de esos futbolistas que pueden parecer ausentes en muchos partidos pero en un segundo pueden decantar el marcador a tu favor. Los primeros partidos fueron de detalles, que confirmó en una buena racha de partidos con actuaciones de gran nivel. En las últimas jornadas ha bajado un poco su ritmo. Con su largo historial de lesiones, sigue un plan específico de trabajo, por eso a la hora de juego es sustituido.

Antonio Puertas

Un caso extraño el del almeriense. Tras un año anterior horrible a nivel personal, este arrancó de manera sobresaliente, con goles y buenas actuaciones. Amparado en el cariño que le ha ofrecido su entrenador desde la pretemporada, ha sabido sacar por fin lo mejor de su fútbol. Pero le ha llegado últimamente una época de nuevo algo más gris. Estuvo once jornadas sin marcar y alternando titularidades y suplencias. Se quitó cierta presión con su gol en Tenerife.

16 Fede Vico

Como le ha ocurrido a Antonio Puertas, ha alternado buenos partidos con otros menos destacados, aunque en favor del cordobés hay que ensalzar que aparte de su labor con la pelota, siempre aporta un plus de trabajo en la presión. Su trabajo en la mediapunta no ha sido tan goleador como el de Puertas, pero cuando está el juego de ataque del Granada es algo más fluido. Los toques de atención en forma de suplencia han tenido un efecto positivo en él.

Pozo

Una de las grandes esperanzas de la cantera sevillista que crece cada día en Granada. Acogido en el seno de Diego Martínez, que ya lo tuvo en el Sevilla Atlético, ha superado su periodo de inserción en el grupo y desde que empezó a acumular minutos ya dejó detalles que invitan a pensar que tiene un gran futuro por delante. Cuatro goles avalan su gran labor en el Granada, que le ha valido para ser convocado con la selección española sub 21 con 19 años.

20 Adrián Ramos

Por fin está respondiendo a las expectativas. Al tercer intento ha conseguido convencer a todo el mundo. Este verano no hubo culebrón que le apartara del camino correcto, no hubo rumores, ni tampoco lesiones. Ha habido entendimiento con el entrenador y con el grupo, lo que se está traduciendo en un Adrián Ramos aplicado que ya suma cuatro goles y, lo que es más importante, se ha convertido en el verdadero motor ofensivo del equipo.

1 Rui Silva

Uno de los culebrones del verano fue la salida de Javi Varas, que incluso se alargó hasta ya cerrado el mercado. La cuestión económica primaba en la decisión, pero también una cuestión deportiva estaba empujando al sevillano a salir. Rui Silva, paciente a la espera de una oportunidad, estaba listo para el reto de ser el portero titular del Granada. Diecinueve partidos después el portugués ha demostrado que es un guardameta de presente y de mucho futuro. Uno de los grandes destacados.

16 Víctor Díaz

Le tocó comenzar la temporada como central ante la falta de efectivos. El sevillano es un seguro en cualquier lugar. Con el asentamiento de Martínez en el eje central Víctor Díaz regresó a su lateral derecho, donde sigue manteniendo esa regularidad que le caracteriza. Este año, además, se le está viendo con un papel principal dentro del vestuario. Una de las voces autorizadas y un gran compañero, siempre pendiente de los detalles que a los demás se la escapan.

6 Germán

Tuvo que acostumbrarse a vivir a la sombra de Saunier y Chico Flores el curso anterior, pero este desde el principio ha sido el jefe de la defensa del Granada. Su rendimiento está siendo sencillamente extraordinario. Manda en todas las facetas en las que debe hacerlo un defensa central. Por arriba es insuperable. También está mostrándose expeditivo en sus salidas para robar la pelota y maneja el balón con criterio. El físico está respetando su momento de gracia. Lo ha jugado absolutamente todo.

5 Martínez

Llegó tarde y necesitó de un periodo de adaptación que se alargó unas semanas más allá del inicio de la competición, sin embargo, Diego Martínez era consciente de que tenía en sus manos un central de mucho potencial. Se ha asentado en el eje de la defensa junto a Germán sin ningún problema, demostrando una conexión más propia de compañeros de años de batallas y no de dos tipos que juegan por primera vez juntos. Su condición de central zurdo aporta un plus para el equipo.

3 Álex Martínez

Nadie había sido capaz de igualar lo que estaba haciendo Álex Martínez, jugar todos los partidos desde hace temporada y media. Pero antes o después tendría que parar. Una lesión en el tendón de Aquiles lo va a tener apartado de los campos tres meses –ya ha cumplido el primero–, una dolencia que, él mismo confirmó, arrastraba desde hacía tres años. Con algún error puntual, este año estaba siendo de nuevo pieza fundamental en el Granada como lateral izquierdo de referencia.

8 Fede San Emeterio

Pocas veces un futbolista ha encajado tan bien en el Granada como lo ha hecho el cántabro. Junto a Montoro ha confeccionado un centro del campo versátil que abarca cualquier terreno. San Emeterio juega con la pelota con mucha corrección, pero su verdadera labor es evitar que se rompa la línea defensiva que él se encarga de marcar. Su trabajo sucio permite que los demás jueguen con absoluta libertad y, por lo tanto, desplieguen todo su potencial. Aporta el equilibrio perfecto.

17 Quini

Cualquier reto al que le sometan lo afronta con profesionalidad y entrega. Nadie a estas alturas echa de menos a Álex Martínez en el lateral izquierdo, y eso no es fácil de conseguir. Sin ser su posición natural, se ha adaptado y cumple como si llevara toda una vida corriendo por la izquierda. Comenzó siendo titular por la derecha mientras Víctor Díaz actuó de central. Luego le tocó esperar paciente hasta que le ha llegado de nuevo la oportunidad. Polivalencia cordobesa.

11 Rodri

No es fácil para ningún delantero adaptarse a un rol secundario, como tampoco para cualquier otro jugador. Pero el caso del ariete tiene una doble connotación porque así es complicado mantener una buena racha anotadora. Sin embargo, Rodri está cumpliendo a la perfección con el papel de revulsivo encomendado. Cuando ha actuado de inicio, no obstante, sí ha tenido algo menos de peso. No suele aparecer en el equipo titular, pero prácticamente siempre acaba jugando.

15 Nico Aguirre

En todos los equipos hay 'artistas' y gregarios. El argentino pertenece al segundo grupo, a ese en el que se engloban quienes hacen del trabajo en favor del equipo su seña de identidad. Con la pelota no se ha mostrado como un gran pelotero, pero sin ella cubre mucho campo. Se entrega al máximo en la presión, algo que le suele pasar factura físicamente, por eso cuando ha actuado de titular lo ha acusado. Habitual sustituto de Montoro, el entrenador lo ha usado también para amarrar marcadores.

23 Alberto Martín

El extremeño está jugando un papel más importante fuera del campo que dentro. Este verano fue uno de los supervivientes y, aunque ha perdido protagonismo sobre el terreno de juego, aporta su experiencia fuera como uno de los capitanes que es. Sus actuaciones han sido escasas. Empezó jugando con la ausencia de San Emeterio pero cuando el cántabro se asentó se quedó fuera del esquema. También Nico Aguirre le ha ganado la partida ante las bajas de Montoro.

24 José Antonio

Sustituir a un futbolista tan importante como Montoro es una tarea muy complicada. Tras convencer en el filial el curso pasado, este verano José Antonio fue uno de los 'canteranos' repescados para el primer equipo. Cuenta con calidad para ejercer de motor, pero le falta experiencia y saber llevar la presión que conlleva la competición en la segunda categoría del fútbol nacional. Por ahora ha tenido pocos minutos y en los que ha disfrutado se le ha visto excesivamente nervioso.

26 Juancho

Otro futbolista del antiguo Granada B que, aunque sigue teniendo ficha del filial, se ha asentado en la plantilla de Diego Martínez. Puede actuar de delantero, aunque el entrenador gallego ha apostado más por su concurso en la banda cuando lo ha utilizado. Intensidad y entrega no le faltan, sí cierta pausa para saber medir su grado de ansiedad en los pocos minutos de los que ha dispuesto. El club apuesta por él, por eso acaba de renovarlo, aunque le queda mucho camino por recorrer.