Granada CF Rui Silva da el susto en el primer entrenamiento previo a Reus El portero luso abandonaba así el entrenamiento. / R.L. Puertas y Ramos también se retiraron antes de tiempo, aunque sólo por precaución FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Miércoles, 3 octubre 2018, 13:13

El Granada está ya centrado en su próximo compromiso oficial, el partido liguero que se disputará en Reus este domingo a las 12.00 horas. Tras unos días de descanso, merecidos por la carga de partidos -jugaron el lunes en Riazor y el mismo sábado ante el Córdoba- y por el despligue físico exhibido en el disputado en Los Cármenes, la plantilla rojiblanca encaraba estos cuatro días de trabajo con la única baja de Fran Rico. Adri Castellano, que tenía una dolencia en el aductor mediano izquierda, se ejercitó con total normalidad tras ser descartado por esa lesión en la lista de convocados del pasado sábado. Caio Emerson y Marín estuvieron entrenando con el primer equipo.

La mañana comenzó con una charla de Diego Martínez a todo el grupo, reunido en círculo sobre el césped de la Ciudad Deportiva. El entrenador la extendió luego con Fede San Emeterio, con el que se mostró tan cercano como es habitual en él. Después comenzó la sesión con varios ejercicios divertidos para arrancar motores. Un partido de 'fútbol-tenis' y unos minijuegos con rebotadores fueron la antesala al machaque físico. Apoyados en grandes balones de plástico y forzados por cuerdas elásticas, los jugadores trabajaron el tronco y los brazos.

Ya con los porteros en el grupo -antes hicieron portería con Juan Carlos Fernández-, se dividieron en dos equipos y jugaron un partido con la condición de jugar por fuera, alternando ambas bandas con unas zonas que aparecían delimitadas por conos, para luego finalizar. Fue ya al final de la sesión cuando se produjo la lesión de Rui Silva. El portugués no estaba con el resto, pues Aarón y Lejárraga ocupaban las porterías en ese momento. El portero titular del Granada se ejercitaba al margen con el entrenador de guardametas cuando se le salió un dedo y necesitó los servicios del cuerpo médico para volver a colocarlo. Dolorido, Rui Silva se marchó del campo de inmediato. Pocos minutos más tarde, Puertas y Ramos hablaban con el cuerpo técnico y abandonaban también el campo tras notar alguna molestia que evidenció el almeriense llevándose la mano al gemelo. No obstante, lo de los dos atacantes del Granada no parecía comportar gravedad.