Granada CF Rui Silva: «Tengo contrato y me quiero quedar aquí muchos años» El portugués aseguró que el vestuario está centrado en ganar los tres puntos que certifiquen el ascenso, sin dar nada por hecho aún

El portero del Granada, Rui Silva, compareció tras la primera sesión de entrenamiento de la semana. El portugués comentó sus sensaciones tras la importantísma victoria en Albacete y dio pistas de cómo afronta el vestuario rojiblanco el partido ante el Cádiz.

- ¿QUÉ SIGNIFICÓ GANAR EN ALBACETE?: «Fue un partido muy difícil, la celebración fue para acomodar todas las emociones. Fue un partido duro ante un gran rival. Creo hicimos un partidazo, supimos sufrir, tuvimos nuestras oportunidades y disfrutamos con la afición, que era lo importante».

- MEJOR MOMENTO DEL LUNES: «Me quedo con el ambiente, con todo lo que siginificaba el partido. Eran tres puntos muy importantes para nosotros. Yo me quedo con esa celebración al final. Lo merecemos mucho y lo disfrutamos con nuestra gente».

- BLOCAR: «Le doy mucha importancia al blocaje, porque te da confianza a ti y se la quita al que tira. Eso es muy importante para un portero. Siempre intento blocar».

- El ENTORNO PIENSA QUE EL ASCENSO ESTÁ HECHO: «Estamos mentalizados en lo que queda, que son tres partidos muy difíciles. Contra el Cádiz va a ser un partido muy duro y sabemos lo que tenemos por delante. Vamos a encarar este partido como un partido más».

- CÁDIZ: «Tienen un equipazo. Empezando por el portero, que tiene mucha experiencia, y una defensa que encaja poco. Luego al contragolpe pueden hacer mucho daño con jugadores rápidos como Darwin (Machís) o Jairo. Es un equipo difícil».

- ÁNIMO DE VENGANZA CADISTA: «Con nuestra victoria no fueron a 'play off', pero ahora van a encarar el partido como tres puntos muy importantes. Lo son para ellos y para nosotros. Creo que es un partido difícil, pero no por la revancha sino por la ilusión del partido en sí. Habrá un ambientazo en el campo».

- PRESENCIA DE DARWIN: «Es muy bueno, coincidimos el año pasado. Golpea muy fuerte, tiene uno contra uno, es muy rápido. Él me conoce y yo también a él, ojalá pueda parar todos sus golpeos».

- ¿HIZO SU MEJOR PARTIDO EN ALBACETE?: «Creo que hice un buen partido, pero no sé si fue el más completo. Para mí sí que fue el más importante. Todos hicimos un gran partido».

- FUTURO: «Tengo contrato con el Granada y me quiero quedar aquí por muchos años. No pienso en el futuro».