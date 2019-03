Entrevista a Rui Silva «Sé que me siguen en Portugal, pero me quiero quedar aquí muchos años» Rui Silva agarra con firmeza la red de una de las porterías en la ciudad deportiva del Granada tras un entrenamiento. / PEPE MARÍN «Reconozco que todos queremos ascender y que sería algo muy bonito, pero somos conscientes de la dificultad», resalta RAFAEL LAMELAS GRANADA Martes, 26 marzo 2019, 23:55

Rui Silva ha dejado oír su voz este curso. El joven portero luso se ha convertido en una garantía bajo palos para el Granada, que empieza a amortizar una apuesta de futuro por la que pagó 1,5 millones de euros. Es una persona serena, a la que su carácter apocado le perjudicó al principio, pero con su constancia se ha ganado el respeto de todos. Tiene 25 años, contrato hasta 2021 y una cláusula de rescisión de 15 'kilos'. En su país le siguen la pista, pero él es feliz en Granada.

–Ha pasado de eternizarse en el banquillo y jugar algunos partidos sueltos la temporada pasada a ser, por números, el mejor arquero de la categoría. 15 porterías a cero.

–Se consigue con mucho trabajo y dedicación, con pasión por lo que hago. Sobre todo dando mi máximo para cuando me tocara la oportunidad. Las cosas me están yendo muy bien esta temporada. No sólo a mí, sino al equipo en general, y estoy contento por ello.

–¿Qué ha cambiado?

–No lo sé con exactitud. Hubo decisiones de la dirección que tuve que respetar, con muchos entrenadores desde que llegué. Me tocó estar sin jugar un año y medio y aguanté a la espera de una oportunidad. Fue un proceso difícil porque siempre tienes cosas alrededor que te pueden despistar, pero tuve siempre el foco en mi esfuerzo, en lo que yo quiero para mi carrera. Lo estoy consiguiendo paso a paso y la verdad es que estoy disfrutando mucho este año.

–Le tocó un ejercicio de paciencia.

–El puesto de portero es así, sólo puede jugar uno. Hay que esperar hasta que te toque. Cuando aterricé, venía de jugar en la Primera división portuguesa y estaba en la selección sub 21 de mi país. Me tuve que adaptar a la situación, al club y a la ciudad. Cuando bajamos pensaba que iba a ser la apuesta, pero se tomó otra decisión que tuve que asumir.

–De hecho, la temporada pasada le tocó actuar en campos exigentes, como el del Rayo y el Huesca, que acabaron subiendo.

–Fueron partidos difíciles en momentos delicados también; luego ya seguí en la parte final. Creo que lo hice bien y eso ayudó a la dirección a confiar en mí. Sabía que si tenía la ocasión la aprovecharía.

–Le caracteriza el juego aéreo. Además, con capacidad para blocar el esférico, no sólo alejarlo.

–Intento coger el balón, aunque no siempre se puede si tengo gente alrededor, compañeros o adversarios. Es un momento crítico porque puedes liarla si no sale bien. He mejorado mucho en esta faceta desde que llegué a España y espero seguir creciendo para ser mejor portero.

–¿Este es su punto fuerte?

–Creo que sí, aunque también pienso que tengo un buen juego de pies, con margen para superarme.

–¿Y el débil?

–Tengo que practicar más en el 'uno contra uno'.

–A veces muestra una tranquilidad con los pies que provoca inquietud desde fuera, con mucha sangre fría.

–Hay partidos y partidos. Contrarios que te dejan jugar más y otros que te aprietan y te obligan a elegir más rápido. Disfruto con ello. Empecé de delantero, pero con 8 años –sonríe–. Me encantaría meter goles, hacer fintas y tal, pero elegí ser portero y soy feliz.

–¿Cómo dio ese paso?

–Salí del fútbol sala. Empecé en el fútbol con 11 años, ya de portero. Al principio sólo quería disfrutar de esto, sin aspiraciones profesionales. No tenía el sueño aún, pero fui creciendo en un proceso normal. Con 18 años firmé mi primer contrato con Nacional de Madeira. Fue una experiencia muy buena. Desde ahí hasta llegar a Granada fui quemando etapas. Era un chico alto, pero muy delgado. Ahora soy otra persona gracias al gimnasio.

–Pasa por ser una persona tímida. ¿Le ha perjudicado esto?

–Puede ser. Soy introvertido. Pienso que hablo bien el español, pero no siempre es fácil profundizar en el idioma, entender las bromas... Es diferente. Al principio me generó más problemas, pero ahora ya soy yo mismo.

–¿Quién es su referente?

–Tengo muchos. Ahora mismo, Ter Stegen. Me encanta. Es un portero muy completo en todas las facetas.

–¿Ve mucho fútbol?

–Sí, me gusta estar atento a otros partidos y estudio cómo actúan los atacantes de los rivales.

–¿Qué tal con Juan Carlos Fernández, el entrenador de porteros?

–Muy bien. Como persona es agradable. Siempre me anima y me motiva para que saque lo mejor de mí. También está atento a Aarón y Lejárraga, los otros porteros. Nos pone al límite y tiene mucha experiencia. Nos ayuda mucho.

–Contra el Zaragoza y Las Palmas le han intentado marcar desde lejos, aprovechando que usted suele estar adelantado.

–Sí, los adversarios analizan los partidos y seguramente se han fijado en que estoy ahí, cerca de la defensa, atento por si va un balón a la espalda de mis compañeros para llegar antes. Desde siempre me he colocado fuera del área y sé que supone un riesgo, que me pueden marcar por arriba y 'comerme la tostada'. Se dice así, ¿no? Voy aprendiendo expresiones vuestras –ríe–. Intentan superarme así, pero creo que he reaccionado bien, con firmeza.

–La Segunda división es una guerra, ¿no?

–Muy difícil. Larga, competitiva y bonita por ello. Hay mucha intensidad y se decide por detalles. Hasta el final será así. El equipo que más fuerza mental tenga y falle menos será el que tenga más éxito. Cualquiera puede ganarte. Poco a poco, partido a partido, tenemos que corregir lo que hacemos menos bien e intentar no cometer muchos errores, porque se pagan caros.

–¿Cree que se valora bien la trayectoria del equipo? Estar segundo, en ascenso directo y la fiabilidad que muestra.

–Estamos haciendo muy buena temporada. Somos un equipo que lucha y no se rinde. No hemos encajado más de dos goles en ningún partido. Hubo muchísimos encuentros en los que no hemos recibido ningún tanto en la primera parte, 15 porterías a cero, el equipo menos goleado... Hay fundamentos que valorar y aprovechar. Quedan once partidos y todo puede pasar, pero ese bagaje ya está ahí.

–¿Sigue estando prohibido hablar de ascenso?

–Totalmente, hay que pensar sólo en el partido a partido y ya está –se carcajea–.

–¿Pero con qué sueña Rui Silva?

–Reconozco que todos queremos ascender y que sería algo muy bonito, pero somos conscientes de la dificultad de lo que tenemos por delante. Creemos en ello, pero hay que ir despacio. No pensar en el futuro sin ser conscientes del presente. En lo individual, claro que quiero llegar a Primera división, que es lo máximo para un jugador, pero ahora mismo mi concentración está puesta en el día a día.

–¿Sabe que hay clubes importantes de su país que le siguen los pasos?

–Sí, lo sé. Portugal tiene muy buenos equipos y no puedo descartar nunca volver por muchos motivos, pero estoy centrado en Granada. Me quiero quedar aquí muchos años. Quiero estar tranquilo, mentalizado en nuestra misión. Sólo así puede seguir mejorando.

–¿Se ve entonces defendiendo la camiseta del Granada en el Bernabéu o el Camp Nou?

–Claro que sí. Estoy muy a gusto. Me encanta el sitio y el equipo. Ahora que juego estoy mucho más contento. Me gustaría seguir. Con los compañeros y el míster me llevo fenomenal. Somos un grupo que se esfuerza, tiene humildad y en el que todos tenemos un comportamiento honesto. Una plantilla increíble.

–¿Con quién comparte habitación en las concentraciones?

–Con Aarón. Somos del mismo puesto, pero tenemos muy buena relación. Hasta ahora jamás tuve problemas con ningún portero, ni en Portugal ni en Granada, con Ochoa y Javi Varas. Ahora estoy jugando yo, pero eso algún día puede cambiar y tendré que respetarlo, como siempre.