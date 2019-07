Granada CF Pozo: «Lopetegui confía en mí y yo intento demostrarle que valgo para estar aquí» SEVILLA FC El extremo fue uno de los sevillistas más destacados con una asistencia en el primer partido de pretemporada de su equipo ante el Reading JOSÉ IGNACIO CEJUDO GRANADA Domingo, 14 julio 2019, 11:00

Alejandro Pozo está haciendo méritos para quedarse en el Sevilla de Lopetegui. El técnico vasco ya lo venía siguiendo con especial entusiasmo y el amistoso de ayer ante el Reading confirmó sus sensaciones. El joven extremo, que salió en la segunda mitad, desbordó por ambas bandas y asistió al también canterano Lara para que marcase el gol de la victoria en el primer partido de la pretemporada. El tanto llegó precedido por una internada de Pozo hasta línea de fondo por la izquierda. Minutos antes pudo marcar con una gran volea desde la derecha.

«Lopetegui confía en mí y yo intento demostrarle que valgo para estar aquí», expresó un felicísimo Pozo a los medios sociales del Sevilla a la conclusión del encuentro. «Me ha dicho que lo intente, que no tenga miedo y que cuando tenga el balón busque al rival porque soy rápido», señaló. «Desde pequeño estoy aquí y mi ilusión es jugar con el primer equipo. Que el míster me dé minutos es algo importante que quiero aprovechar, me voy a dejar todo y que él decida. Ojalá pueda triunfar aquí, es lo que quiero. Hay buenos jugadores, sé que van a venir buenos jugadores pero yo voy a dar lo máximo de mí», aseguró Alejandro Pozo, que lució el dorsal '16' tan especial entre el sevillismo tras el fallecimiento de Antonio Puerta.