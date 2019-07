Fichajes Granada CF Sergio Peña asume que tiene difícil quedarse en la plantilla Sergio Peña, hace dos temporadas en el Granada. / RAMÓN L. PÉREZ Los representantes del mediapunta peruano buscan junto al club rojiblanco la alternativa más favorable para ambas partes CHEMA RUIZ ESPAÑA GRANADA Sábado, 13 julio 2019, 03:04

Sergio Peña se encuentra en Perú con permiso del club para solucionar un asunto relacionado con su documentación, pero ya ha asumido que su futuro, salvo sorpresa, está lejos del conjunto rojiblanco. El mediapunta debería regresar este verano al Granada tras haber pasado el último curso cedido en el Tondela portugués, pero aún no se ha incorporado a la pretemporada del equipo. Los agentes del peruano trabajan junto a la entidad rojiblanca en la búsqueda de la alternativa más favorable para ambas partes, si bien estos han confesado a IDEAL que «es difícil» que se quede. Así se lo habría comunicado el club nazarí, que ya ha superado el cupo máximo de extracomunitarios que permite LaLiga. El deseo del futbolista es continuar en el equipo, con el que tiene contrato hasta el final de esta temporada, y conocer así la Primera división española, pero sabe que no depende de él.

Tampoco trabaja con el equipo Pablo Vázquez, que baraja hasta cinco opciones en Segunda después de que el club le invitara a buscar un destino, con opciones entre recién ascendidos como el Fuenlabrada o en el Alcorcón, donde ya le conocen. En la misma situación se encuentra Juancho, de vacaciones en Ibiza mientras encuentra club.

Martínez, uno más

En cuanto a las incorporaciones, el Granada sigue atento a José Antonio Martínez, que trabaja como uno más de la plantilla del Eibar bajo la observación de Mendilibar. El técnico aún no ha tomado una decisión sobre su futuro a pesar de que ya cuenta con cinco centrales. Su caso es idéntico al de Pozo, que gusta a Lopetegui aunque aún no sabe si se quedará en el Sevilla. También desconoce si permanecerá Carlos Fernández, aún de vacaciones. No hay novedades en la negociación por Yan Eteki, que entrena con el Almería. En Gran Canaria, el presidente de la UD Las Palmas emplazó a Rivera a resolver su futuro durante la semana que viene.