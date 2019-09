Real Valladolid Sergio: «El Granada ahora mismo es un martillo» Sergio considera que Diego Martínez ha empezado a jugar desde la sala de prensa. / Real Valladolid El entrenador del Valladolid reconoce que en algunos partidos ha podido faltar «hambre sin balón» FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Lunes, 23 septiembre 2019, 18:34

El técnico del Real Valladolid, Sergio González, atendió a los medios de comunicación para analizar el choque de este martes ante un Granada en boca de todos. La gesta futbolística de los rojiblancos ante el Barcelona llega en un momento de dificultad en Pucela, donde no se pudo ganar al Osasuna y se vivió con impotencia la derrota ante el Villarreal.

GRANADA: «Vienen con el bloque del año pasado, demostrando por qué están aquí. Un poco como nosotros el año pasado, que en cada partido queríamos demostrar por que estábamos en Primera. Esa es su principal arma y luego tienen argumentos de fútbol: genera por dentro, tiene profundidad en las transiciones, Soldado trabaja bien y a balón parado son un equipo importante. Pero sobre todo ese otro fútbol, el de ser intenso, fuerte, el de las segundas jugadas».

PRETEMPORADA: «Tenemos esa experiencia y nos vino muy bien. Sabemos a qué equipo nos vamos a enfrentar y trataremos de contrarrestarlo muy bien».

¿YA NO TIENEN EL HAMBRE DE GRANADA Y OSASUNA?: «Hay partidos que no lo hemos tenido. Sobre todo sin balón, el día de Osasuna nos faltó eso en la primera parte. Tenemos que estar tranquilos, sabemos del partido de Osasuna cómo nos hiceron daño. Mañana tenemos la oportunidad de volver a ser nosotros mismos».

ROTACIONES: «Con un partido tras 48 horas, seguro que alguna novedad vamos a encontrar en el once».

¿SORPRENDE EL GRANADA TAN ARRIBA?: «Uno se centra en su equipo. Son pocas jornadas y tenemos que encontrar nuestra identidad de nuevo, que la gente venga a disfrutar y a luchar contra un buen equipo. El Granada es fuerte y está en esa ola, ahora mismo es un martillo. Tenemos que igualar esa intensidad, esos uno contra uno y las segundas jugadas de ellos. Si hacemos eso, no tendríamos que tener problema».

PROBLEMAS EN EL CENTRO DEL CAMPO: «Decirte si habrá cambios ahí sería darte muchas pistas. Puede ser que haya cambios. Tendremos que trabajar también en orientar bien para que los delanteros posibiliten esa salida del centro del campo. No nos centremos en señalar una línea y repartamos culpas, porque cuando ganamos lo hacemos todos y cuando perdemos también».

EUFORIA EN GRANADA TRAS GANAR AL BARÇA: «Eso dependerá también del Valladolid que se encuentren. Si salimos a por el partido, con intensidad y no les dejamos estar cómodos, les minimizamos, puede que piensen que después del otro día, pues bueno, pueden estar tranquilos. Pero si les dejamos estar cómodos, no estamos fuertes y perdemos esos duelos, saliendo ellos a la contra, nos equivocaremos. Si les facilitas las cosas, los haces hasta mejores. Pero yo siempre me espero la mejor versión, la mas fuerte del Granada. Intenso, que sabe qué hacer para ganar en esta división».

CONVENCER A LA AFICIÓN: «Tras una derrota, lo mejor siempre es tener un partido rápido. Ganar al Granada es lo único que podemos hacer para recuperar la sonrisa. La afición hará todo lo que pueda dentro de lo posible, estoy seguro, a pesar de lo que el horario permite. Nosotros estamos en un debe y ojalá podamos irnos todos contentos».

AUSENCIAS DE NACHO Y TONI EN VILLARREAL: «Puede ser que no estuvieran y mañana sí. Ya sabéis que no me gusta dar pistas sobre nombres propios».

DIEGO MARTÍNEZ DIO FAVORITO AL VALLADOLID: «Tiene razón. Jugamos en casa, llevamos más en Primera y me encanta tener que coger esa sensación. Pero él lo hace para quitar presión a sus jugadores tras ganar al Barça. Nosotros, encantados de recoger esa responsabilidad de ser los favoritos, aunque en esta Liga no existen favoritos. Ese favoritismo lo aceptamos, pero Diego está jugando el partido desde ya, desde la sala de prensa».