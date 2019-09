Vestuarios Sergio González cree que el Valladolid «estuvo más cerca de ganar que de perder» EFE «Este punto es más valioso que ante el Osasuna, a nivel de meritocracia, porque fuimos un vendaval en la primera mitad», dice el entranador del Valladolid EFE Valladolid Martes, 24 septiembre 2019, 22:24

El entrenador del Real Valladolid, Sergio González, valoró el punto obtenido ante el Granada «porque sumar siempre es importante», aunque ha advertido de que su equipo estuvo «más cerca de ganar que de perder» y que tuvo la ocasión de haber hecho más goles.

«Este punto es más valioso que ante el Osasuna, a nivel de meritocracia, porque fuimos un vendaval en la primera mitad, y pudimos meter más goles, mientras que en la segunda parte el partido ha estado más igualado y competido», ha señalado.

Además, en esa segunda mitad «se cometieron más precipitaciones, y la presión y la exigencia impiden que los jugadores crezcan paulatinamente, obligándoles a actuar con más celeridad», ha lamentado González, quien ha advertido de que Toni Villa le ha «tapado la boca» y tendrá mayor protagonismo.

En este sentido, ha comentado que «el jugador que no juegue debe rebelarse en el campo jugando al fútbol», que es lo que ha hecho Toni Villa en la que ha sido su primera titularidad de la presente temporada, y ha aclarado que siempre ha defendido que «tenía que dar mucho».

En su opinión, «todo el equipo ha realizado un gran partido, con algún desajuste, que ha finalizado con el error de Masip en el gol del Granada, pero con una gran implicación de todos y a un nivel muy alto, ya que ha sido un choque intenso, que es lo que se había marcado para tratar de sorprender a un rival que también es intenso».

Respecto al hecho de no haber efectuado los tres cambios, el técnico del Real Valladolid ha indicado que «cuando las cosas funcionan, no hay por qué cambiarlas» y él vio que los jugadores estaban cómodos, por lo que optó por no llevar a cabo el último de esos cambios.

«Hemos ofrecido muchos argumentos para ganar», ha concluido Sergio González, quien salió con buenas sensaciones de un partido en el que le hubiera gustado ofrecer los tres puntos a la afición, pero del que valora el punto, ante la dificultad que supone hacerlo en Primera.