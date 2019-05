Declaraciones Sergio Egea: «Tiene su mérito haber sumado con el Granada» Sergio Egea, entrenador del Oviedo, en su presentación. / Á. PEÑA El entrenador del Oviedo habló así al final del encuentro RAFAEL LAMELAS Enviado especial. OVIEDO Lunes, 6 mayo 2019, 00:03

El entrenador del Real Oviedo, Sergio Egea, analizó el partido al final del choque en la sala de prensa del Carlos Tartiere.

VUELTA A CASA: «Agradezco el recibimiento de la afición. Otra vez vuelvo a un lugar en el que estoy bárbaro. La hinchada se merece lo mejor. Un equipo que compita, que contagie y creo que se hizo ante un buen equipo que por merecimientos propios está arriba».

FE: «Estoy contento con los futbolistas. Ya lo dije: en estas semanas he visto que compiten bien, buenos profesionales, unidos. En esta Liga se compite mucho y bien. Estamos en carrera para aspirar al 'play off', todavía hay tiempo y vamos a seguir. Con este plantel podemos jugar en cualquier campo a ganar. Fue una pena no darle ese triunfo a la afición. El Granada está bien trabajado. Tiene su mérito haber sumado con él».

VAIVENES: «Nosotros en el primer tiempo presionamos muy bien. Sabíamos de la salida del Granada e intentamos contrarrestarla. Dimos una imagen interesante. El gol de ellos nos complicó y nos distrajo, nos volvimos ansiosos, abusando del pelotazo largo. Pero bueno, al final no nos dimos por vencidos. Esto es muy bueno, que el equipo no se caiga y se reponga ante un resultado adverso».