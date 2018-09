Granada CF | Recreativo Segundo derbi de filiales para el Recreativo en una semana Estrecha vigilancia en el partido contra el Ucam Murcia. / ALFREDO AGUILAR El equipo granadino se mide esta mañana a un Atlético Malagueño que no ha sumado ningún punto en las cuatro jornadas disputadas A. NAVARRO GRANADA. Domingo, 23 septiembre 2018, 02:57

El Recreativo Granada madruga este domingo para disputar su segundo derbi andaluz de la semana y en esta ocasión jugará ante el Atlético Malagueño, un equipo que ha empezado la competición mucho peor de lo que se esperaba puesto que los pupilos de Dely Valdés han cosechado cuatro derrotas en las cuatro jornadas que se llevan disputadas. Los blanquiazules son el único equipo del Grupo IV que no ha sumado ningún punto aún y por ese motivo son colistas tras su derrota de la pasada semana en el campo del Linense (2-0).

Por el contrario, el filial granadino llega a este choque con la tranquilidad que supone verse en la zona media-alta de la tabla después de haber ganado con merecimiento la pasada jornada a un Almería B que se adelantó en la Ciudad Deportiva y que terminó cayendo por 3-2.

El buen partido que completaron futbolistas como Hongla o Nacho Buil puede valerles para regresar a la titularidad en un partido en el que el técnico rojiblanco, Pedro Morilla, recupera al central Fran Serrano, sancionado la pasada jornada.

Van a seguir sin poder entrar en el once Caio Emerson, Adri Rivas, Rubén Sánchez y Esteve. El primero de ellos ya ha vuelto a los entrenamientos, pero se antoja precipitado que Morilla le guarde una plaza en el once después de más de cuatro meses sin competir. Por su parte, los demás se espera que vuelvan a ejercitarse con el grupo durante la próxima semana, lo que aliviaría bastante la situación de un filial rojiblanco que habitualmente no puede contar con el punta Juancho porque éste está trabajando en el primer equipo a las órdenes de Diego Martínez.

El 'derbi chico' entre malagueños y granadinos nunca ha tenido lugar en Segunda B. Siempre que ambos equipos se han visto las caras ha sido en Tercera y el balance es claramente favorable para el filial blanquiazul, que ha ganado ocho partidos y ha visto como en dos ocasiones había reparto de puntos y en una ocasión era el filial granadino el que se hacía con la victoria.

El técnico del Recreativo, Pedro Morilla, ha confirmado en la previa de este encuentro que la semana de trabajo de su equipo ha sido «intensa» después de «un partido muy completo, con muchísimas dificultades, el jugado ante el Almería. Fue una victoria muy justa que se traslada a la semana. Todos quieren jugar y eso es muy positivo para que sigan creciendo y compitan al máximo nivel cada domingo».

Acerca del rival, Morilla ha indicado que el Atlético Malagueño «es un equipo con futbolistas de talento, varios internacionales. Va a ser un partido muy difícil. Ellos saben que están abajo en la clasificación y eso es algo engañoso. Saldrán contra nosotros para decir que ahí están ellos y que no dan ni mucho menos la temporada por perdida».