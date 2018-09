Granada CF El día para los que están en segunda fila Juancho, que jugó con mucha garra los últimos minutos frente al Lugo, vuelve al equipo inicial para la Copa en Elche. / PEPE MARÍN El Granada busca superar la eliminatoria de Copa en Elche con los que menos actúan en Liga JULIO PIÑERO GRANADA Jueves, 13 septiembre 2018, 00:44

Casi un mes después, al Granada le toca de nuevo desplazarse hasta Elche. El sorteo para la segunda eliminatoria de la Copa del Rey le deparó como rival el mismo equipo que la había correspondido para la primera jornada liguera, y eso hace que pocas semanas después tengan que verse las caras para disputar la otra competición. En el encuentro disputado el pasado 18 de agosto hubo mucha igualdad, las plantillas estaban aún por cerrarse y la contienda acabó finalmente sin goles.

Diferente se presenta sobre el papel el duelo que van a jugar esta noche. Los que están al frente de los banquillos son los mismos, pero los que van a actuar sobre el terreno de juego van a ser otros en su gran mayoría a los que jugaron en esa jornada inicial. Las plantillas son cortas y la idea de ambos técnicos es dar cabida a los que menos minutos han actuado para así dar descanso en las piernas a los más fijos en las alineaciones, y también mirar más hacia abajo para hacer sitio a los que pertenecen al filial.

Entrenador Pacheta. El técnico del Elche ofrecerá la lista de convocados horas antes de la disputa del partido. Entrenador Diego Martínez. El técnico gallego ofrecerá la lista de convocados antes de viajar hoy hacia Elche. Tekio F Uzoho G Verdú Redru Juan Cruz Manuel Sánchez Chuca Borja M. Gonzalo V. Josan Benja Juancho Pozo F San Emeterio José Antonio Fede Vico Nico Aguirre Antonio Marín Pablo Vázquez Adri Castellano Martínez Aarón

No significa eso que se desprecie la Copa, pero sí está claro que la prioridad es la Liga y los mejores recursos se reservan para el partido que llegará el próximo fin de semana. Diego Martínez ya indicó en su comparecencia antes de afrontar esta eliminatoria que ni mucho menos representa una molestia y que todo va encaminado a generar una mentalidad de equipo para intentar ganar, además de defender el escudo por encima de todo.

También la llegada de esta competición supone un aliciente para los que se encuentran en segunda fila y han contado con pocas opciones para jugar hasta el momento. Es la oportunidad para todos ellos de mostrarse y dejar ver que están en condiciones de ser competitivos. Son jugadores que están con ansias de jugar y para ellos sí que se presenta como un partido idóneo para que se observen sus virtudes al servicio del equipo.

Han trabajado desde que se inició la pretemporada y han tenido la posibilidad de participar en los partidos amistosos, pero su aspiración es entrar en una competición oficial. La Copa del Rey es el escenario en el que sí pueden estar y van a tratar de aprovecharlo al máximo para que el técnico gallego vea que puede contar más con ellos si se producen bajas entre los más habituales. Con esa mentalidad van a encarar el compromiso de esta noche en el Martínez Valero.

El propósito claro de Diego Martínez es dar entrada en el equipo a los que forman parte de la plantilla y menos han jugado hasta el momento. La convocatoria no la dará a conocer hasta hoy mismo, antes de partir a las 10.00 horas en dirección hacia Elche en autobús. Sí dejó claro que no va a estar Álvaro Vadillo. El extremo gaditano está aún en proceso de recuperación del esguince de tobillo que sufrió el pasado domingo en el choque frente al Extremadura. En duda están las recuperaciones de Rodri y Alberto Martín, aunque en ningún caso se les va a forzar si no están para jugar.

Habrá componentes del filial en la lista que ofrezca el preparador gallego, si bien con limitaciones. La reglamentación establece que podrán actuar seis en el partido y solo cuatro a la vez. También deben ser menores de 23 años. Eso hace que deba seleccionar bien los nombres de los que viajan para actuar con el primer equipo. Pueden tener más opciones los que cubran puestos que van a quedar más liberados para dar descanso a los que más han jugado.

Oportunidad para Aarón

En la portería va a estar Aarón Escandell. Fue algo que el mismo técnico aseguró al final de la pasada semana. La defensa también se verá renovada. Cuentan con muchas opciones de jugar Pablo Vázquez, José Antonio Martínez y Adri Castellano. También Antonio Marín, del filial, podría aprovechar que Quini y Víctor Díaz tengan descanso para jugar por la derecha. Para la medular tienen muchas papeletas Nico Aguirre y José Antonio González. Podría entrar también Fede San Emeterio o bien Andrés García, habitual con Pedro Morilla en el Recreativo.

Para la línea de ataque se prevé la presencia desde el principio de Alejandro Pozo, que por fin podrá ser titular. También debe tener hueco el colombiano Juancho, que ya ha debutado en Segunda y es habitual en las convocatorias. Quedaría un puesto en banda, abierto a varias combinaciones. Podría estar ahí Fede Vico, que entre los titulares es el que acumula menos minutos.

Mientras tanto, en el Elche también se prevén rotaciones. Pacheta no desprecia la Copa y hasta piensa que puede venir bien para cambiar la dinámica que el equipo depara en la competición liguera. Habrá menos habituales de partida, pero sí estarán algunos como Tekio, Gonzalo Verdú, Manu Sánchez o Borja Martínez. Como portero estará Francis Uzoho.