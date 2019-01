Granada CF Los secretos de un liderato inesperado Montoro, en el partido ante el Elche de la primera vuelta. / FITO GONZALEZ El Granada ha acumulado en la primera vuelta once puertas a cero, las mismas que en todo el campeonato anterior | El equipo de Diego Martínez solo ha ido por debajo en el marcador en 150 de los 1890 minutos jugados hasta la fecha ANTONIO NAVARRO GRANADA Viernes, 18 enero 2019, 00:30

Han pasado 41 días desde que el Granada alcanzó por última vez el liderato gracias a una sufrida victoria en el campo del Nástic de Tarragona y desde aquel 8 de diciembre del 2018 ningún otro equipo de Segunda división ha sido capaz de quitar a los rojiblancos de la cima de la tabla clasificatoria en la categoría. El objetivo propuesto para esta temporada, alcanzar los 50 puntos lo antes posible, y así lograr la permanencia, se acaricia con las manos y aunque desde el club repiten el mantra de ir «partido a partido» y «pasito a pasito» al aficionado de a pie le resulta imposible no ilusionarse con un posible retorno a Primera por la buena imagen que está mostrando su equipo tras una gran primera vuelta.

Es cierto que el Granada es un líder que lleva tres jornadas consecutivas sin ganar, pero en una categoría en la que la igualdad es tremenda los rojiblancos están sabiendo sacarle jugo a cada punto sumado, multiplicando su alegría por tres cuando en vez de una igualada consiguen adjudicarse una victoria. Uno de los secretos que sirve para ilustrar por qué el Granada lleva ya casi mes y medio viviendo en el primer lugar de la clasificación es la solidez defensiva demostrada por los de Diego Martínez.

Con una plantilla a todas luces corta y con carencias que se han escondido por el buen hacer de los futbolistas rojiblancos y porque de momento las lesiones no están acompañando al plantel, este Granada ha basado su seguridad defensiva en las paradas de un portero que está siendo una de las grandes revelaciones del campeonato (Rui Silva), en el liderazgo que demuestran los dos centrales que acumulan 18 titularidades en las 18 últimas jornadas (Germán y Martínez) y en la fiabilidad de los tres laterales que se están ocupando de proteger las dos bandas rojiblancas: Víctor Díaz, Álex Martínez y Quini, siendo éste último el teórico suplente de una defensa de cuatro en la que los movimientos realizados por el técnico siempre han sido por lesiones.

No obstante, sin la aportación del lateral cordobés no sería posible que el Granada acumule ya un total de once porterías a cero (las mismas que consiguió reunir en las 42 jornadas del anterior campeonato liguero). En estos once encuentros el Granada cosechó 27 puntos gracias a sus ocho victorias ante Osasuna, Rayo Majadahonda, Mallorca, Almería, Zaragoza, Málaga, Nástic y Oviedo y a sus tres empates sin goles ante Elche, Numancia y Cádiz.

Tanto candado en la portería ayuda a explicar que los granadinos solo hayan encajado 14 goles en 21 jornadas (una media de 0,7 en contra por partido). Este dato convierte al equipo de Diego Martínez en el menos goleado de la categoría, algo que siempre es garantía de éxito.

Junto a Alcorcón y Málaga

Sin ir más lejos, los otros dos equipos con menos goles en contra de LaLiga 1|2|3 también están ocupando posiciones de privilegio en la clasificación: el Alcorcón, que ha recibido 15 tantos y ocupa una meritoria quinta posición, y el Málaga, que ha recibido 16 y es el tercer clasificado con los mismos puntos que el segundo.

El inesperado liderato y las pocas derrotas que el plantel granadinista ha sufrido en lo que va de Liga (tres) también son un reflejo de la 'cómoda' situación que el conjunto rojiblanco ha conseguido crear en la mayoría de sus encuentros. Y es que el Granada es el equipo de Segunda división que menos minutos ha ido por debajo en el marcador durante toda la primera vuelta: 150 de los 1.890 que se llevan disputados (un 8% del total).

En las 21 jornadas disputadas los rojiblancos han ido perdiendo en algún momento de cinco duelos: los disputados ante el Deportivo (22 minutos), el Alcorcón (32), Las Palmas (14), el Sporting (69) y el Albacete (13). Ante Las Palmas y Albacete la escuadra granadina consiguió rescatar un punto y en los otros tres partidos el equipo cayó derrotado. Por el contrario, en 709 minutos de 13 encuentros diferentes los rojiblancos han ido por delante en sus respectivos partidos (un 37% del total), mientras que los 1.031 minutos restantes (un 55% del total) los han tenido que jugar con un resultado de empate presidiendo el marcador.

Números aparte, lo que ha demostrado el Granada en este primer tramo del campeonato es que sabe competir y que a todos los rivales a los que se ha enfrentado los ha llevado al límite para conseguir arrancarle algún punto. Sus tres derrotas fueron ajustadas y solo en La Coruña se le vieron algunas dudas en la primera parte.