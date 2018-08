Granada CF | Mercado Saunier es traspasado al Lorient francés Saunier posa con la camiseta de su nuevo club / /FC LORIENT El central de 28 años deja el club rojiblanco tras dos años perteneciendo al mismo ANTONIO NAVARRO y CAMILO ÁLVAREZ GRANADA Martes, 7 agosto 2018, 21:54

El Granada CF y el FC Lorient francés han acordado el traspaso del defensa central Matthieu Saunier.

Así lo ha comunicado la entidad rojiblanca, que en un comunicado ha resaltado que «quiere agradecer al jugador la profesionalidad mostrada en sus dos temporadas como rojiblanco y le desea toda la suerte en su nuevo club».

El propio futbolista francés, que ha jugado un total de 44 partidos oficiales en estas dos temporadas, ha manifestado en la web oficial de su nuevo equipo que «cuando apareció la oportunidad de fichar por el Lorient la agarré. El proyecto y el desafío que me ofrecen son realmente interesantes y motivadores. Hay mucha ambición aquí y eso me gusta. Tuve la oportunidad de conseguir un ascenso y un campeonato con el Troyes en 2015. Hacerlo con el Lorient sería fantástico. Espero descubrir un nuevo entorno, disfrutar con mis compañeros y con los aficionados del equipo».

El galo se marcha traspasado al Lorient de la segunda francesa, que pagará un traspaso de alrededor de 200.000 euros. De esta forma el montante total de la operación alcanza los 700.000 euros, al sumar el salario del ya exrojiblanco. Saunier estuvo a punto de marcharse al principio del mercado veraniego a Rusia, concretamente al Krylia Sovetov, un recién ascendido a la primera división rusa. Entonces no superó el reconocimiento médico. Esta vez las pruebas físicas no han sido un impedimento a pesar de que el zaguero no ha podido entrenar en los últimos días por unas molestias musculares. Aprovechando su inactividad, en el día de ayer viajó a Francia para firmar su nuevo contrato.