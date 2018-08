Granada CF Saunier alivia algo las arcas rojiblancas Saunier posa con la camiseta de su nuevo equipo. / FC LORIENT El francés se marcha traspasado al Lorient de su país y el Granada recibe 200.000 euros por el traspaso | La salida del central ayuda a cuadrar el tope salarial y permite mirar al mercado para reforzar la plantilla pero urgen más ventas este mes CAMILO ÁLVAREZ GRANADA Miércoles, 8 agosto 2018, 00:59

Cuando comenzó la planificación del nuevo curso ya en el Granada sabían que necesitaban aligerar peso en la plantilla para adecuarse a las nuevas exigencias económicas, mucho más estrictas que las temporada anterior. Por eso comunicó a varios de sus jugadores con contrato que debían buscar nuevos proyectos fuera. La lista la completaron futbolistas con unas fichas demasiado elevadas para las arcas rojiblancas. Y entre ellos estaba Matthieu Saunier, que finalmente jugará de nuevo en Francia la próxima campaña.

El galo se marcha traspasado al Lorient de la segunda francesa, que pagará un traspaso de alrededor de 200.000 euros. De esta forma el montante total de la operación alcanza los 700.000 euros, al sumar el salario del ya exrojiblanco. Saunier ha pertenecido al club las dos últimas temporadas, en las que ha jugado un total de 44 partidos oficiales, casi siempre con un buen rendimiento. Su principal hándicap ha sido su fragilidad muscular, que le ha llevado a acumular varias lesiones durante estos dos años.

El club granadinista, en una nota, quiso «agradecer al jugador la profesionalidad mostrada en sus dos temporadas como rojiblanco y le desea toda la suerte en su nuevo club». Por su parte, el defensa central explicó en la web de su nuevo club que «cuando apareció la oportunidad de fichar por el Lorient la agarré. El proyecto y el desafío que me ofrecen son realmente interesantes y motivadores. Hay mucha ambición aquí y eso me gusta. Tuve la oportunidad de conseguir un ascenso y un campeonato con el Troyes en 2015. Hacerlo con el Lorient sería fantástico. Espero descubrir un nuevo entorno, disfrutar con mis compañeros y con los aficionados del equipo».

Saunier estuvo a punto de marcharse al principio del mercado veraniego a Rusia, concretamente al Krylia Sovetov, un recién ascendido a la primera división rusa. Entonces no superó el reconocimiento médico. Esta vez las pruebas físicas no han sido un impedimento a pesar de que el zaguero no ha podido entrenar en los últimos días por unas molestias musculares. Aprovechando su inactividad, en el día de ayer viajó a Francia para firmar su nuevo contrato.

De esta forma el Granada consigue uno de sus objetivos en la ventana de salidas, ya que Saunier presentaba una de las fichas más altas de la plantilla. Bien es cierto que el equipo de Diego Martínez prescinde de uno de sus principales activos en defensa. La 'operación salida' no puede acabar ahí porque el margen con el tope salarial sigue siendo estrecho. El club, que estuvo rápido para reforzarse en el primer tramo del mercado, sigue presentando necesidades supeditadas a la marcha de algún otro jugador con emolumentos de consideración. Los principales candidatos siguen siendo Joselu y Javi Varas, pero por el momento no hay novedad sobre su situación. Desde el club se limitan a señalar que siguen trabajando en este asunto y destacan que en ningún momento los protagonistas han mostrado una actitud rebelde o han ejercido cualquier tipo de presión.

Por ahora la marcha de Saunier obliga a buscar algún refuerzo más para la defensa tras la llegada en plena concentración en Orihuela de José Antonio Martínez. También el centro del campo y la delantera son zonas en las que debería llegar alguna cara nueva antes del 31 de agosto, pero todo dependerá de lo que ocurra estos días.

El cierre inminente del mercado inglés (mañana) hará que las operaciones pendientes empiecen a precipitarse, pues los clubes tanto de Primera como de Segunda eliminarán muchos y complicados competidores a la hora de hacer los fichajes de última hora. También el inicio de la Liga la próxima semana apremia, así que los clubes aceleran tras un mes de julio inusualmente tranquilo en la parcela para poder contar con sus nuevos futbolistas.