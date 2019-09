Desayuno informativo Sánchez: «La planificación deportiva varió por la penalización pero estamos contentos» Fran Sánchez, en su intervención. / P. MARÍN El gerente deportivo destaca «el equilibrio, la polivalencia y el mantenimiento de la base de la temporada pasada» como fundamentos de la plantilla con la que queda el Granada RAFAEL LAMELAS GRANADA Martes, 3 septiembre 2019, 14:16

Fran Sánchez, gerente deportivo del Granada, profundizó, durante su intervención en el desayuno informativo organizado por el club, en la confección de la primera plantilla y en la configuración del resto de divisiones del club.

Sánchez subrayó que, con las 23 licencias actuales, «tenemos lo que queríamos», aunque asmió que «la planificación inicial varió» debido a la penalización por el expediente de LaLiga. «Nos hemos adaptado y estamos contentos», al tiempo que subrayó que «el equilibrio, la polivalencia de los jugadores y mantener la base de la temporada pasada (con 13 efectivos que ya estaban)», forman parte de los fundamentos del nuevo proyecto. Han sido doce incorporaciones, contando el regreso de Martínez y la aplicación de la opción de compra con Fede Vico, más las renovaciones de Víctor Díaz y Álex Martínez, y la subida al primer equipo de Carlos Neva.

Opciones de compra

De los llegados bajo cesión, confirmó que con Martínez hay una opción preferencial y que con Yangel Herrera y Gonalons hay una opción de compra, obligatoria en el caso del francés. No hay ninguna de estas posibilidades con Carlos Fernández.

Isma Ruiz se quedó pese a la oferta del Real Madrid

Sánchez hizo hincapié en la importancia de retener talento, descubriendo, como adelantó IDEAL que el Granada había conseguido evitar que Isma Ruiz, uno de los diamantes de la entidad, se fuera al Real Madrid. «Es un orgullo para nosotros que lo convenciéramos», exclamó. Junto a Antonio Aranda, también internacional en las categorías inferiores de la selección española de fútbol, conforman parte de la hornada que ya se cocina dentro de la estructura.

Recreativo, 16 sub 23

Respecto al filial, explicó que contará con 16 futbolistas sub 23, esto es, que pueden subir al primer equipo y alternar si Diego Martínez, el entrenador de los 'mayores', lo considerara necesario. Sánchez apuntó una última baja del Recreativo, la de Abdel, que estaba cedido en el Dínamo Tbilisi hasta diciembre y que se fue traspasado anoche al Girondins de Burdeos.

También señaló la importancia de no pagar traspados en el filial (sólo cediendo porcentajes de futura venta en algunos casos) y que el Huétor Vega, conjunto de tercera que ejerce de equipo 'C', tenga once futbolistas procedentes del propio Granada, que pueden estar en dinámica de trabajo con el Recreativo si así lo estima David Tenorio, técnico del filial.

El femenino también mantiene gran parte de su base, con Roberto Valverde a los mandos de la parte deportiva y Mari Carmen Rodríguez Zurita en la institucional.

El Juvenil obtuvo su mejor resultado histórico la campaña pasada y el trabajo continúa con un rejuvenecimiento en estos niveles. El Juvenil B, por ejemplo, tiene un «80 %» de jugadores de primer año. «También se han unificado los programas de entrenamiento de los distintos equipos», sumó Sánchez.