Granada CF «Los que saben de fútbol ven los goles que he marcado y saben que nunca van a faltar» Rodri posa para la entrevista en Orihuela. / C. GUISADO Entrevista a Rodrigo Ríos Lozano 'Rodri', delantero del Granada CF | El nuevo artillero rojiblanco dice que se siente cómodo jugando acompañado arriba y que puede hacer «buenas migas» con Ramos. De discurso sosegado y sin alardes aritméticos, se marca como objetivo celebrar un gol más que la temporada pasada CÉSAR GUISADO ORIHUELA Lunes, 6 agosto 2018, 00:44

Llegó avalado por su regularidad. Once celebró con la Cultural la temporada pasada y dos más salieron de sus botas en forma de asistencias. Nació en Soria, como su madre, pero es sevillano. Rodrigo Ríos Lozano acaba de cumplir 28 años y firmó por las dos próximas campañas con el Granada CF.

Un tipo de discurso sosegado, sin alardes, pese a que en su currículum relucen sus once goles en Primera. Tiene un objetivo personal, hacer doce dianas este año, una más que en el anterior. Al poco de llegar a Granada, un niño le pidió una foto y le tiró el guante, «quiero que marques muchos goles». Y él lo recogió.

-Cuando llegó a Granada, comentó que lo había hecho por una decisión propia. Después de unos días, ¿Qué sensaciones tiene? ¿Encontró lo que esperaba?

-Había hablado con algunos compañeros y ahora lo verifico, estoy cada vez más a gusto. Lo importante es el equipo, que me está acogiendo muy bien. Me constaba y consta que hay muy buen grupo.

-Dijo que antes de venir había hablado con Javi Varas y con Víctor Díaz, a quienes conocía de anteriores etapas, ¿Qué le dijeron?

-Que había buen grupo, que las instalaciones y servicios del club eran de una categoría superior y ahora te lo ratifico yo, he podido comprobarlo y así es.

-Con Diego Martínez también llegó a coincidir en el Sevilla Atlético, aunque sus caminos no se cruzaron directamente. Pero habló con él antes de llegar. ¿Qué le dijo?

-Hablamos, pero no trató de convencerme de nada. Me habló como entrenador del equipo y eso siempre ayuda a decidirte por ir o no, se agradece que el interés haya sido ese.

-Antes de tomar la decisión y habida cuenta de su buena campaña en la Cultural, ¿Llegó a recibir la llamada de algún Primera?

-Lo cierto es que algo real no ha habido y sí en Segunda, pero la que más me gustó fue la del Granada, donde intentaré disfrutar del año.

-Dobles sesiones de trabajo, mucho calor en Orihuela, nuevos compañeros. ¿Cómo se está encontrando?

-Pues hemos empezado como empiezan todos después del verano, un poco 'tiesetes', pero cada vez vamos a mejor. Y es verdad que aquí hace un calor de locos, mucha humedad y eso te hace sufrir un poco más. Pero ahora es el momento de sufrir para después durante el año estar en mejor forma.

-Lo hemos visto jugar acompañado por Joselu, también algo más solitario arriba. ¿Cómo se encuentra más cómodo?

-La verdad es que estos dos últimos años he jugado de las dos formas, solo y acompañado. Me adapto a lo que el entrenador decida, pero siempre es verdad que estar acompañado es mejor porque tienes más ayudas. Es buena opción, pero la otra también está.

-¿Es compatible con Adrián Ramos?

-Sí, creo que todos los que estamos en el equipo somos compatibles con todos. Creo que podemos hacer buenas migas.

-Una de las asignaturas pendientes de la temporada pasada fue el gol. Para el delantero que llega, ¿Tal exigencia suena a presión?

-Al final los delanteros tenemos esa presión siempre porque vivimos del gol. Y pienso que sin excederse es buena porque si no la tuviéramos, nos relajaríamos. Creo que a mí me gusta y que me podrá servir.

-¿Cuál es el aval de Rodri?

-Creo que el trabajo. Los que saben de fútbol ven los goles que he marcado y saben que nunca van a faltar, siempre he mantenido esa regularidad y creo que el objetivo será superar ese número de goles cada año.

-El Granada suaviza el discurso esta temporada y el objetivo pasa por el crecimiento. Pero el aficionado quiere ilusionarse de nuevo. En este sentido, ¿Cuál es su objetivo personal?

-Mi principal objetivo es ayudar al equipo en lo máximo posible, no sólo en los goles, sino en todo lo demás que es también muy importante. La afición querrá el ascenso pero hay que ir paso a paso, y cuando las cosas se hacen despacito y bien, todo sale mucho mejor.

-Le insisto con el gol, ¿Se marca una cifra?

-El año pasado metí once. Hacer uno más este año, no estaría mal.

-Le pregunto por los compañeros. Hemos visto buena sintonía dentro del campo, durante entrenamientos y partidos. ¿Con quién está encontrando más afinidad?

-Está claro que con los que ya conocía siempre te acogen un poco más. Pero estoy teniendo afinidad casi con todos. Conocía a Puertas, a Vadillo, todos ayudan.

-¿Le ha dado tiempo a conocer la ciudad?

-Soy sevillano, así que alguna vez he estado por aquí. Además el año que estuve con el Córdoba también tuve oportunidad de venir. Sé que es una ciudad con ambiente, bonita para visitar y para ver, así que por esa parte muy contento.

-¿Y de encontrarse con la afición?

-Ahora de entrenar vamos a la casa a descansar así que no me ha dado tiempo a estar mucho en la calle. Pero sí que algún niño me ha pedido alguna foto, pidiéndome también que marcara muchos goles.

-Déjele un mensaje a la afición.

-Lo dije en la presentación. Tienen que estar tranquilos porque todos estamos aquí para luchar por la camiseta y por este club. No deben dejar de apoyarnos. Nadie asciende en la primera jornada y en la veinte. Que estén tranquilos, que nosotros vamos a darlo todo por el equipo y cambiar la imagen del año pasado para estar lo más arriba posible.