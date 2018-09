Extremadura-Granada Sabas: «Necesito esa tranquilidad que da conseguir victorias» Extremadura UD El entrenador abordó temas como el fin del mercado y los jugadores no inscritos al final de este o la urgencia que existe en Almendralejo por obtener la primera victoria FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Viernes, 7 septiembre 2018, 18:47

El técnico del Extremadura UD habló con la prensa sobre el próximo encuentro y la urgencia del equipo de sumar puntos, sobre todo los que se disputan en su propio feudo. Sin embargo, nadie le preguntó directamente por el Granada.

Urgencia por ganar:

«Está claro que puede haber ansiedad por conseguir una victoria que de confianza y tranquilidad. Tenemos que aprender de nuestros errores, estar en búsqueda de soluciones y ser positivos. Cuando las cosas van mal hay dos caminos: doblegarse o seguir hacia adelante. Soy de la segunda opción. Vamos a intentar cambiar la dinámica»

Comienzo de temporada:

«Tenemos que transmitir serenidad a los chicos y hacerles ver que siempre hay que tener expectativas por conseguir las metas. El nerviosismo ronda un poquito la calle. Yo también necesito esa tranquilidad de conseguir victorias»

Buena imagen ante el Dépor:

«De los tres partidos, el primero no seríamos merecedores de sacar un punto (Oviedo). Donde peor hemos estado, es donde hemos sacado premio. No nos ha ganado ni el 'SuperDépor' ni un poderosísimo Sporting, pues facilitamos que nos ganaran por detallitos. Todos debemos aprender juntos y estar en la búsqueda de soluciones para el día a día, como cambiar la rutina de trabajo. Al futbolista siempre le pedimos el compromiso del día contra el Dépor»

Jugadores para utilizar y ausencias:

«Las mismas cábalas que os hacéis vosotros, me las hago yo el triple. Las hago todo el día. Vamos a intentar poner el mejor equipo sabiendo que no a todos les gusta el once, el dibujo o los cambios. Cada uno es libre de pensar como quiera. Yo pondré el once más competitivo. Zafino tiene el alta y ha entrenado con normalidad. Fausto Tienza imagino que la semana que viene intentará entrar en el grupo. La rotura de Enzo (Rennella) tenía para unas dos o tres semanas, asi que creo que va a estar. Tengo dudas a día de hoy de a quién voy a poner. Además, faltan aún dos entrenamientos. De aquí al domingo, veremos la predisposición de cada jugador»

Polivalencia de Borja Granero:

«De centrales tenemos a Pardo y Aitor, que siempre cumple. También a Borja Granero, sí»

Últimas llegadas de mercado:

«A Olabe lo conozco de su etapa en el Atlético. Es un chico que trabaja muchísimo y juega bien con la zurda. Parte con posibilidades de entrar en el once. A Willy Arce, que viene de otro país, le está costando más pero tiene unas condiciones bárbaras. Le falta algo de intensidad europea y en Almendralejo hay que morir sí o sí»

Diego Capel:

«Tiene una predisposición enorme al trabajo. Es humilde a pesar de su brillante pasado. Acepta de momento su rol y está trabajando para entrar en el once. No tengo decidido en algunas posiciones quién va a jugar»

Segunda:

«Me he visto a todos los equipos y más o menos tengo un estudio de todos y ninguno es débil. El Majadahonda el otro día jugó muy bien, por ejemplo. Nuestra situación es muy parecida a la del Elche, que vamos a sufrir porque hay siete equipos muy buenos ahí»

Críticas a Quique Marqués:

«Hay días buenos y días malos, pero Quique es muy importante en la estrategia ofensiva. En Oviedo metió un buen balón y acabamos haciendo gol. No hay muchos futbolistas que dominen ese aspecto como él. Tenemos que exigirle más y si no se sentará en el banquillo y saldrá otro compañero que pueda ofrecer otras cosas»

No inscritos:

«Es por el límite salaria. Yo me dedico a entrenar y utilizar a los jugadores que puedo tener. No me ocupo de ese tema, sólo de temas deportivos. No tengo un once fijo y digo estos son los míos. Si Casto tuviera ficha, jugaría el que yo pienso que está mejor. No soy de los que dice este es mi hombre y voy a muerte con él. Hay que utilizar a todos los jugadores y Manu lo está haciendo bien en portería. Íñigo está entrenando con nosotros pero no cuento con él porque no tiene ficha. Si estuviera sería uno más para poder utilizarlo. Lo conozco perfectamente de cuando era segundo entrenador en el Granada. Puede aportar mucho dentro y fuera del campo por su experiencia en Primera y Segunda»